فلكية جدة ترصد اصطفاف القمر الأحدب مع نجوم التوأمين اليوم

السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
فلكية جدة ترصد اصطفاف القمر الأحدب مع نجوم التوأمين اليوم
المواطن - واس

تشهد سماء الوطن العربي، مساء اليوم، حالة اصطفاف ظاهري للقمر الأحدب المتزايد مع النجمين “بولكس وكاستور” ألمع نجوم كوكبة التوأمين في مشهد فلكي جميل يمكن مشاهدته بسهولة بالعين المجردة دون الحاجة إلى أجهزة رصد.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر يظهر بوجهه المضيء المتزايد متقدمًا في أطواره الشهرية، بينما يتألق النجمان على مقربة منه في السماء، مما يشكل لوحة سماوية رائعة للراصدين الهواة والمهتمين بمراقبة السماء في مختلف مناطق العالم العربي.

وأشار إلى أن كوكبة التوأمين تعد من كوكبات السماء البارزة خلال فصل الشتاء، حيث يُعرف نجم بولكس بلونه المائل إلى البرتقالي كونه نجمًا عملاقًا، في حين يبدو كاستور أبيضَ لامعًا وهو في الحقيقة نظام نجمي متعدد، ويمنح ظهور القمر قربهما فرصة مميزة لتحديد موقع الكوكبة بسهولة.

يُذكر أن هذه الظاهرة تُشاهَد خلال الساعات الأولى بعد غروب الشمس عندما تكون الأجرام مرتفعة في السماء؛ وتوفر هذه المشاهد السماوية قيمة جمالية، وتعليمية إذ تساعد على متابعة حركة القمر بين النجوم، والتعرف على أبرز كوكبات السماء الشتوية في تذكير دائم بدقة الحركة المدارية وروعة سماء الليل.

