فنزويلا تعلن حالة الطوارئ وتفعّل خطط الدفاع الوطني انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم السبت سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية طقس السعودية.. رياح نشطة وصقيع وانخفاض الحرارة في عدة مناطق السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل بالرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية 3.5 مليون ريال ميزانية تحفيز موظفي الكفاءات المتميزة في الجهات العامة الأهلي يتغلّب على النصر في قمة الجولة 13 من دوري روشن حصر الورثة وشهادات الميلاد.. حساب المواطن يحدد المستندات المطلوبة للأرملة زلزال يجبر رئيسة المكسيك على قطع كلمتها ولقطات توثق القبض على مقيم لترويجه 26 كيلو قات في القنفذة
أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، اليوم، حالة الطوارئ في عموم البلاد، ووجّه بتفعيل خطط “الدفاع الوطني” والنشر الفوري لقوات “قيادة الدفاع الشامل”، وذلك على خلفية الهجمات التي استهدفت العاصمة كاراكاس.
وأفادت الحكومة الفنزويلية في بيان رسمي أن المرسوم يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان سيادة البلاد، مؤكدة تعبئة القوات المسلحة البوليفارية ونشرها في مختلف المناطق، مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس وصون الاستقلال وتحقيق السلام.
#Venezuela #venezuelalibre @NicolasMaduro hijo de perra te llegó tu hora pic.twitter.com/HoXVaHfhDc
— morat⚡ (@luzboy867261) January 3, 2026