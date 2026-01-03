Icon

العالم
حصاد اليوم

فنزويلا تعلن حالة الطوارئ وتفعّل خطط الدفاع الوطني

السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢١ مساءً
فنزويلا تعلن حالة الطوارئ وتفعّل خطط الدفاع الوطني
المواطن - فريق التحرير

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، اليوم، حالة الطوارئ في عموم البلاد، ووجّه بتفعيل خطط “الدفاع الوطني” والنشر الفوري لقوات “قيادة الدفاع الشامل”، وذلك على خلفية الهجمات التي استهدفت العاصمة كاراكاس.

وأفادت الحكومة الفنزويلية في بيان رسمي أن المرسوم يهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان سيادة البلاد، مؤكدة تعبئة القوات المسلحة البوليفارية ونشرها في مختلف المناطق، مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس وصون الاستقلال وتحقيق السلام.

