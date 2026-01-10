فوائد مذهلة.. ملعقة من الحبة السوداء تحمي القلب

كشف فريق بحثي من جامعة أوساكا المتروبوليتانية في اليابان أن بذور حبة البركة أو “الحبة السوداء” (Nigella sativa)، المعروفة تقليدياً بخصائصها الطبية، قد تحمل فوائد ملموسة لصحة القلب والوقاية من السمنة، بعدما أظهرت تجربة سريرية أنها تساعد على خفض الكوليسترول والحدّ من تكوّن الخلايا الدهنية في الجسم، بحسب تقرير نشره موقع “MedicalXpress” العلمي.

فوائد الحبة السوداء

فقد أعادت الدراسة، التي نُشرت في دورية Food Science & Nutrition، تسليط الضوء على هذه البذور الشائعة في المطابخ الآسيوية والشرق أوسطية، والتي تُستخدم منذ قرون في الطب الشعبي بفضل تأثيراتها المضادة للأكسدة والالتهابات.

واعتمد الباحثون على تجربة مزدوجة المسار شملت تجارب خلوية وأخرى سريرية على البشر. ففي الجزء السريري، طُلب من المشاركين تناول 5 غرامات من مسحوق بذور حبة البركة يومياً -أي ما يعادل تقريباً ملعقة طعام واحدة- لمدة ثمانية أسابيع متواصلة.

وبنهاية فترة الدراسة، سجّل المشاركون الذين تناولوا حبة البركة عدة نتائج هامة، من بينها انخفاضاً واضحاً في مستوى الدهون الثلاثية (TG) في الدم، وتراجعاً في الكوليسترول الضار (LDL) والكوليسترول الكلي، وارتفاعاً في مستوى الكوليسترول المفيد (HDL).

فيما رأى الباحثون أن هذه التحسينات في صورة دهون الدم ترتبط عادةً بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة المرتبطة بها.

هذا ولم تتوقف الدراسة عند حدود قياس المؤشرات الدموية، إذ أجرى الفريق أيضاً تجارب خلوية لفهم ما يحدث داخل الخلايا الدهنية. وأظهرت النتائج أن مستخلص بذور حبة البركة يثبط عملية تكوين الخلايا الدهنية (Adipogenesis)، من خلال تقليل تراكم قطرات الدهون داخل الخلايا وإعاقة تحول الخلايا السلفية إلى خلايا دهنية ناضجة.

وبحسب الباحثين، يشير ذلك إلى أن تناول حبة البركة قد يساهم في الحدّ من تراكم الدهون في الجسم، ودعم جهود خفض الوزن والوقاية من السمنة والأمراض المرتبطة بنمط الحياة، مثل ارتفاع الدهون في الدم واضطرابات التمثيل الغذائي.

وقالت المشرفة على الدراسة، البروفيسورة أكيكو كوجيما-يواسا، إن النتائج “تقدّم دليلاً قوياً على أن حبة البركة يمكن أن تُستخدم كغذاء وظيفي للوقاية من السمنة والأمراض المرتبطة باضطراب الدهون”، مع الإشارة إلى الحاجة لمزيد من الدراسات الأطول والأوسع نطاقاً لتأكيد هذه الفوائد.

ورغم النتائج المشجعة، شدد الباحثون على أن تناول حبة البركة لا يغني عن استشارة الطبيب أو الالتزام بالأدوية الموصوفة لمرضى الكوليسترول أو السكري أو أمراض القلب، إذ تبقى هذه البذور عاملاً داعماً ضمن نمط حياة صحي يشمل:

– التغذية المتوازنة

– النشاط البدني المنتظم

– الإقلاع عن التدخين

– ضبط الوزن وضغط الدم

كما يوصي الأطباء بعدم الإفراط في تناول أي مكمل عشبي دون استشارة مختصة، خصوصاً لمن يتناولون أدوية مميعة للدم أو لديهم أمراض مزمنة.

أفق بحثي جديد

ويخطط فريق جامعة أوساكا لإجراء دراسات إضافية حول تأثير حبة البركة على مقاومة الإنسولين لدى مرضى السكري، وعلى مؤشرات الالتهاب في الجسم، في محاولة لفهم أعمق للآليات التي تجعل هذه البذور الصغيرة ذات أثر كبير محتمل على الصحة.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الأبحاث حول الأغذية الوظيفية، تبدو حبة البركة -الموجودة أصلاً في كثير من المطابخ العربية- مرشحة لاحتلال مكانة أكبر على موائد من يبحثون عن دعم طبيعي لصحة القلب والوزن، شرط أن يكون ذلك ضمن رؤية طبية متوازنة ومسؤولة.