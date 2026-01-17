Icon

فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٢ صباحاً
المواطن - واس

أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند “+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي؛ حيث إن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات “A” و “AA”، كما أشارت الوكالة إلى أن المملكة تمتلك احتياطات مالية معتبرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.

وتوقّعت الوكالة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى (4.8%) في العام 2026م، في حين يُتوقع أن يتقلص العجز إلى (3.6%) من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2027م، مع مواصلة استفادة الإيرادات غير النفطية الاستفادة من النشاط الاقتصادي المزدهر وتحسّن كفاءة الإيرادات.

وأشادت الوكالة بزخم الإصلاحات التي شملت نظام الاستثمار المحدّث ومواصلة فتح سوقي العقار والأسهم للمستثمرين الأجانب.

