فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالله والأميرة موضي بنت عبدالله بن فهد

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود, وصاحبة السمو الأميرة موضي بنت عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود -رحمهما الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير سلمان بن بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير محمد بن بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير سلطان بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.