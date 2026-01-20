فيصل بن بندر يرعى حفل افتتاح فندق سوفيتيل الرياض

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل افتتاح فندق مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية “سوفيتيل الرياض”.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مركز الأميرة نوف بنت عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ثم تجول سموه في جنبات الفندق والمعرض المصاحب للحفل, الذي يوثق جانبًا من المسيرة الإنسانية للملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله.



وعقب السلام الملكي، ألقى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية، كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما تحظى به مسيرة المؤسسة من دعم ورعاية، مثمنًا رعاية وتشريف أمير منطقة الرياض لحفل الافتتاح، ودعمه المستمر لكل ما يسهم في خدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

وأكد سمو رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية، أن افتتاح الفندق يأتي امتدادًا لرؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في العمل الإنساني القائم على كرامة الإنسان واستدامة العطاء، مشيرًا إلى أن الاستثمار الرشيد يُعد ركيزة أساسية لضمان ديمومة الأثر الإنساني وتعزيزه.

وأوضح أن المشروع يندرج ضمن إستراتيجية مؤسسية تهدف إلى تعظيم الأثر الإنساني من خلال توظيف الموارد والأصول بكفاءة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولا سيما في دعم قطاعات السياحة والضيافة والثقافة والترفيه ذات الأثر المجتمعي المستدام.



ثم دشن سمو الأمير فيصل بن بندر، أعمال الفندق وقال: “بسم الله وعلى بركة الله وبالتوفيق للقائمين والعاملين في هذه المؤسسة ونحن على أثرك يا عبدالله سائرون”.

وأعرب سموه في تصريح بهذه المناسبة، عن سعادته برعاية وحضور حفل افتتاح الفندق كجزء من مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الإنسانية، مؤكدًا سموه أن ما شاهده وما لمسه من إنجاز للمؤسسة يعكس مدى حرص القائمين والعاملين بالمؤسسة على أن تكون المشروعات مفيدة ومثرية للوطن والمجتمع.

وأكد سموه أن ما تم تقديمه والعمل عليه في المؤسسة يجسد اهتمام وحرص أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- على توثيق مسيرته الإنسانية -غفر الله له- بما يعود بالنفع على الجميع.



عقب ذلك ألقى الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق سوفيتيل ماركوس كيلر، كلمة أعرب فيها عن فخر الشركة بالعمل في المملكة، مؤكدًا أن هذا المشروع هو ثمرة سنوات طويلة من العمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسة، تم خلالها تحقيق نجاحات مشتركة، مسترشدين بالثقة والصبر والاحترام المتبادل حيث يمثل فندق سوفيتل الرياض مساحة يلتقي فيها الحيوية الفرنسية والإرث السعودي الأصيل الذي سيصبح قلبًا نابضًا جديدًا لمدينة الرياض -مدينة التغيير والتطور-، التي تحاور العالم بكل ثقة، مدفوعة بالطموح الجريء لرؤية المملكة 2030.

ثم شاهد سمو أمير الرياض والحضور عرضًا مرئيًا حول دور مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية في العمل الإنساني والتنموي، وما يمثله الفندق الذي يعد نموذجًا استثماريًا حديثًا يسهم في تعزيز الاستدامة المالية للعمل الإنساني، عبر توفير موارد مستدامة تدعم البرامج والمبادرات التنموية، بما يضمن تعظيم الأثر الاجتماعي واستمراريته، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة ودعم قطاعات السياحة والضيافة.



وفي ختام الحفل كرم سمو الأمير فيصل بن بندر شركاء المؤسسة، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

مما يذكر أن المشروع يُعد إضافة نوعية لقطاع الضيافة في الرياض، من خلال تقديم تجربة فندقية بمعايير عالمية، تعكس مكانة الرياض، وتعزّز مفهوم الاستثمار المسؤول الذي يوازن بين الجودة والاستدامة وخدمة المجتمع.

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء والمسؤولين.