فيصل بن خالد يستقبل محافظ رفحاء لاستعراض سير العمل والمشروعات الجارية ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق معالجة أكثر من 31 ألف حفرة في شوارع وطرق المدينة المنورة خلال ديسمبر ضبط مواطن نقل حطب محلي في الرياض رياح شديدة على منطقة حائل منجزات نوعية للموارد البشرية خلال 2025 أبرزها تأسيس 64 تعاونية 413 ألف مركبة ومنتج معيب خضعت لحملات استدعاء خلال 2025 ضبط مواطن رعى 8 أمتان من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج جبل الرحمة بعرفات شاهدٌ خالد على أعظم مشاهد الحج
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، خلال زيارته التفقدية لمحافظة رفحاء، المحافظ عيد بن راجح الدماسي، ورؤساء المراكز.
واستُعرض سموه خلال الاستقبال سير العمل في الجهات الحكومية، والمشروعات الجارية في المحافظة، والجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات البلدية والخدمية.
وأكد أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المحافظة، والعمل على رفع كفاءة الأداء في الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على خدمة المواطنين والمقيمين.
وشدّد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات القائمة، والالتزام بجودة العمل، وتسريع الإنجاز وفق الخطط المعتمدة، تحقيقًا لتطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة أيدها الله.