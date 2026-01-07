فيصل بن خالد يستقبل محافظ رفحاء لاستعراض سير العمل والمشروعات الجارية 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، خلال زيارته التفقدية لمحافظة رفحاء، المحافظ عيد بن راجح الدماسي، ورؤساء المراكز.

واستُعرض سموه خلال الاستقبال سير العمل في الجهات الحكومية، والمشروعات الجارية في المحافظة، والجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات البلدية والخدمية.

وأكد أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المحافظة، والعمل على رفع كفاءة الأداء في الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على خدمة المواطنين والمقيمين.

وشدّد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات القائمة، والالتزام بجودة العمل، وتسريع الإنجاز وفق الخطط المعتمدة، تحقيقًا لتطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة أيدها الله.