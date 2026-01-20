فيصل بن فرحان يبحث التطورات بقطاع غزة مع رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، دولة رئيس مجلس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة أوجه التعاون المشترك، إضافة إلى بحث التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري عبدالرحمن الداود، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.