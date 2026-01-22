Icon

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية Icon إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان Icon ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض Icon لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك Icon تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

فيصل بن فرحان يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الإسباني

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٤ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الإسباني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي 

فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي 

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين عبدالرحمن الداود، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي 
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في...

السعودية اليوم