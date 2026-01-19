خطوة بخطوة.. آلية الإفصاح عن العوائد العقارية في حساب المواطن فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف على طريف موجة باردة إلى ما دون الصفر على القريات وطبرجل وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بمبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توم باراك.
وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في سوريا.