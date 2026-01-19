فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بمبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توم باراك.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في سوريا.