Icon

خطوة بخطوة.. آلية الإفصاح عن العوائد العقارية في حساب المواطن Icon فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي Icon انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف على طريف Icon موجة باردة إلى ما دون الصفر على القريات وطبرجل Icon وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم Icon وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١١ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بمبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا توم باراك.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في سوريا.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق...

فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إيران

فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إيران

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إيران
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من...

السعودية اليوم