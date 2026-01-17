فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.

وجرى خلال الاتصال التطرق إلى المستجدات في المنطقة، وتبادل وجهات النظر بشأنها.

كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

و تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصال، بحث المستجدات الإقليمية، والمساعي المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كذلك تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وبحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.