فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي 

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.