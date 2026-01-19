فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي 

استقرار أسعار النفط 4 حالات للاستفادة من المدد المضمومة في المعاش التقاعدي المدني: وجود عوائق في سبل مخرج الطوارئ مخالفة توجب العقوبة أمانة المدينة تطرح فرصة لإنشاء وتشغيل المركز الثقافي والحضاري بمزرعة بئر عثمان بن عفان الفنانة سهير زكي في العناية المركزة وجفاف حاد يهدد الوظائف الحيوية انطلاق الجولة الـ17 من دوري روشن غدًا خطوة بخطوة.. آلية الإفصاح عن العوائد العقارية في حساب المواطن فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف على طريف موجة باردة إلى ما دون الصفر على القريات وطبرجل
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.
وجرى خلال الاتصال، بحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.