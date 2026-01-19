Icon

فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي 

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي 
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.

