فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره السوري

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٧ صباحاً
فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره السوري
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الخميس، اتصالًا هاتفيًا بمعالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية السيد أسعد الشيباني.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات على الساحة السورية، والجهود المبذولة بشأنها.

