فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إيران

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل دعم أمنها واستقرارها.

