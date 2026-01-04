فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي بدء توافد المنتخبات إلى الرياض وجدة استعدادًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية في عرض البحر تناول كمية معتدلة من الدهون الحيوانية يقلل الالتهابات ضبط مواطن بحوزته حطب محلي في حائل القبض على مواطنين لترويجهما الشبو في الشرقية لقطات من انطلاق تمرين درع الخليج 2026 في السعودية سوق الوقود يستقبل بنزين 98.. خطوة لتعزيز خيارات أصحاب السيارات الفارهة العُلا شتاءً.. وجهة نابضة بالفعاليات والتجارب المتنوّعة
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزيرة خارجية كندا السيدة أنيتا أناند.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.