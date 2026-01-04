فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزيرة خارجية كندا السيدة أنيتا أناند.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.