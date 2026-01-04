Icon

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي Icon بدء توافد المنتخبات إلى الرياض وجدة استعدادًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا Icon حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية في عرض البحر Icon تناول كمية معتدلة من الدهون الحيوانية يقلل الالتهابات Icon ضبط مواطن بحوزته حطب محلي في حائل Icon القبض على مواطنين لترويجهما الشبو في الشرقية Icon لقطات من انطلاق تمرين درع الخليج 2026 في السعودية Icon سوق الوقود يستقبل بنزين 98.. خطوة لتعزيز خيارات أصحاب السيارات الفارهة Icon العُلا شتاءً.. وجهة نابضة بالفعاليات والتجارب المتنوّعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٩ مساءً
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزيرة خارجية كندا السيدة أنيتا أناند.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الصومال

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الصومال

سلطان عُمان يستقبل فيصل بن فرحان 

سلطان عُمان يستقبل فيصل بن فرحان 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الصومال
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من...

السعودية اليوم