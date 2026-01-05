Icon

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع الرئيس المصري

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٧ مساءً
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع الرئيس المصري
المواطن - واس

استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونقل سمو وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته والشعب المصري الشقيق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة بالمزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.

