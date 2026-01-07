فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع نظيره الأمريكي

انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند والخيار العسكري مطروح إعلان أسماء الفائزين بأفرع جائزة الملك فيصل لعام 2026م الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو مدني تبوك ينقذ 9 أشخاص إثر حريق بشقة سكنية “هينك لاتيغان” يخطف صدارة ترتيب فئة السيارات برالي داكار 2026 سلمان للإغاثة يوزّع 13.600 سلة غذائية للأسر المتضررة في وادي وصحراء حضرموت الفلبين تجلي 3 آلاف قروي بعد سلسلة انفجارات بركانية السعودية تواصل التفوق.. حققت ثاني أعلى نسبة نمو من حيث الحمولة الطنية سعر الذهب يتراجع عالميًا
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم بمدينة واشنطن، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، وذلك ضمن زيارة سموه الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
واستعرض الوزيران خلال اللقاء العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.
حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.