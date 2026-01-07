فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع نظيره الأمريكي

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم بمدينة واشنطن، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، وذلك ضمن زيارة سموه الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض الوزيران خلال اللقاء العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.