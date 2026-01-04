Icon

فيصل بن فرحان يصل إلى مصر

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
فيصل بن فرحان يصل إلى مصر
المواطن - فريق التحرير

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء الأحد، إلى مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، وذلك في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي.

وسيبحث وزير الخارجية خلال الزيارة العلاقات السعودية المصرية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة التطورات في المنطقة.

