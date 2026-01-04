فيصل بن فرحان يصل إلى مصر توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس التركي
وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء الأحد، إلى مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، وذلك في زيارة رسمية.
ومن المقرر أن يلتقي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي.
وسيبحث وزير الخارجية خلال الزيارة العلاقات السعودية المصرية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة التطورات في المنطقة.