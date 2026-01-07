Icon

الأمن السوري يجلي 850 مدنيًا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب Icon بلجيكا تحتجز شحنة ضخمة من الكوكايين تزن 5.7 أطنان Icon فيصل بن فرحان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي Icon السعودي للإعلام 2026.. كيف يتحول المحتوى المحلي إلى بوابة تصدير منتجات السعودية؟ Icon فيصل بن خالد يستقبل محافظ رفحاء لاستعراض سير العمل والمشروعات الجارية  Icon ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق Icon  معالجة أكثر من 31 ألف حفرة في شوارع وطرق المدينة المنورة خلال ديسمبر Icon ضبط مواطن نقل حطب محلي في الرياض Icon رياح شديدة على منطقة حائل Icon منجزات نوعية للموارد البشرية خلال 2025 أبرزها تأسيس 64 تعاونية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

فيصل بن فرحان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٢ مساءً
فيصل بن فرحان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى واشنطن، اليوم، في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

وسيلتقي سموه خلال الزيارة، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الصومال

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الصومال

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الصومال
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع...

السعودية اليوم