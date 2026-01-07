فيصل بن فرحان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى واشنطن، اليوم، في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

وسيلتقي سموه خلال الزيارة، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.