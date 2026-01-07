الأمن السوري يجلي 850 مدنيًا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب بلجيكا تحتجز شحنة ضخمة من الكوكايين تزن 5.7 أطنان فيصل بن فرحان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي السعودي للإعلام 2026.. كيف يتحول المحتوى المحلي إلى بوابة تصدير منتجات السعودية؟ فيصل بن خالد يستقبل محافظ رفحاء لاستعراض سير العمل والمشروعات الجارية ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق معالجة أكثر من 31 ألف حفرة في شوارع وطرق المدينة المنورة خلال ديسمبر ضبط مواطن نقل حطب محلي في الرياض رياح شديدة على منطقة حائل منجزات نوعية للموارد البشرية خلال 2025 أبرزها تأسيس 64 تعاونية
وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى واشنطن، اليوم، في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية.
وسيلتقي سموه خلال الزيارة، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، لبحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.