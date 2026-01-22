فيصل بن فرحان يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين المملكة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين عبدالرحمن الداود، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.