فيصل بن فرحان يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة واشنطن أمس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريتش، وذلك ضمن زيارة سموه الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين الصديقين، وبحث أبرز القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.