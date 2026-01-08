Icon

فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره العراقي

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٠ مساءً
فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره العراقي
المواطن - فريق التحرير

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.

وجرى خلال الاتصال، مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها.

