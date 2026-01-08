فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره العراقي حرائق غابات تجتاح أستراليا والسلطات تحذر من ظروف كارثية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 71395 شهيدًا و171287 مصابًا سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 قسيمة شرائية في مديرية المواسط بتعز هيئة الطيران المدني تُصدر غرامات مالية بقيمة تتجاوز 13.8 مليون ريال 48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن 10 قتلى و88 مصابًا حصيلة ضحايا قصف قسد لأحياء حلب سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10473 نقطة المنتدى السعودي للإعلام 2026 يرسم مسار تقنيات الإعلام وزارة الصحة تكرّم الفائزين بجائزة التميز التشغيلي
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.
وجرى خلال الاتصال، مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها.