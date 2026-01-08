فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره العراقي

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.

وجرى خلال الاتصال، مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها.