رياح نشطة على المنطقة الشرقية لمدة 6 ساعات التضخم في السعودية يرتفع 2% خلال 2025 بدفع من السكن والأغذية فيضانات موزمبيق تُغرق أكثر من 72 ألف منزل لضمان السلامة.. الحج والعمرة: 4 إرشادات للطواف والسعي لقطات لتصادم أكثر من 100 سيارة وشاحنة بسبب الثلج في ميشيغن موجة صقيع تضرب كوريا والحرارة 12 تحت الصفر توقعات الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وضباب بعدة مناطق فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي استقرار أسعار النفط 4 حالات للاستفادة من المدد المضمومة في المعاش التقاعدي
أغرقت فيضانات عارمة في موزمبيق اليوم، أكثر من (72) ألف منزل وألحقت أضرارًا واسعة النطاق بطرق وجسور ومراكز صحية.
وأوضحت مديرة البرامج والعمليات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر راشيل فاولر، أن الفيضانات أجبرت أكثر من (620) ألف شخص على الفرار من منازلهم، مضيفة أنه من المتوقع استمرار الأمطار في الأيام المقبلة، مفيدة أن سدود الماء وصلت إلى طاقتها القصوى، مما يعرض مزيدًا من الأشخاص للخطر.
وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ تستخدم قوارب صيد صغيرة للوصول إلى الناجين، لكن الوصول إليهم يزداد صعوبة، ولا توجد تقديرات حتى الآن بعدد الوفيات أو الإصابات.