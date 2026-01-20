فيضانات موزمبيق تُغرق أكثر من 72 ألف منزل

أغرقت فيضانات عارمة في موزمبيق اليوم، أكثر من (72) ألف منزل وألحقت أضرارًا واسعة النطاق بطرق وجسور ومراكز صحية.

وأوضحت مديرة البرامج والعمليات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر راشيل فاولر، أن الفيضانات أجبرت أكثر من (620) ألف شخص على الفرار من منازلهم، مضيفة أنه من المتوقع استمرار الأمطار في الأيام ‌المقبلة، مفيدة أن سدود الماء وصلت إلى طاقتها القصوى، مما يعرض مزيدًا ‌من الأشخاص للخطر.

وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ تستخدم قوارب صيد صغيرة للوصول إلى الناجين، لكن الوصول إليهم يزداد صعوبة، ولا توجد تقديرات حتى الآن بعدد الوفيات أو الإصابات.