فيفا يستعين بالذكاء الاصطناعي لضبط حالات التسلل

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنشاء صور ثلاثية الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي لكل لاعب في كأس العالم 2026، سعيًا لتحسين تقنية التسلل شبه الآلية المستخدمة في البطولة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هذه العملية ستتضمن إجراء مسح رقمي لجميع لاعبي المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة، البالغ عددهم 1248 لاعبًا.

وأوضحت أن كل لاعب سيدخل إلى غرفة مخصصة للمسح، وهي عملية تستغرق ثانية واحدة فقط، وتجرى مرة واحدة فقط خلال جلسة التصوير قبل البطولة.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن المسح يلتقط أبعادًا دقيقة للغاية لأجزاء الجسم لاتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن التسلل.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الآلية حكام البطولة على تتبع اللاعبين بدقة أثناء تحركاتهم السريعة أو في حال وجود عوائق، وأن القرارات النهائية سيتم عرضها بشكل جذاب وأكثر واقعية.

ويأمل فيفا أيضًا أن تسهم هذه الخطوة في تحسين طريقة عرض هذه القرارات للجماهير.

وجرى اختبار هذه التقنية في بطولة كأس القارات للأندية “فيفا إنتركونتيننتال”، حيث خضع لاعبو فلامنجو البرازيلي وبيراميدز المصري للمسح الضوئي قبل مباراتهم في ديسمبر.

وأعلن “فيفا” الشهر الماضي عن اختبار تقنية جديدة قادرة على تحديد ما إذا كانت الكرة قد خرجت من الملعب قبل تسجيل الهدف.