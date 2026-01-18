“فيلا الحجر” تشارك في مهرجان فنون العلا 2026 2025

تشارك فيلا الحجر، وهي أول مؤسسة ثقافية سعودية-فرنسية، في مهرجان فنون العلا 2026، خلال الفترة من 16كانون الثاني/ يناير حتى 14 شباط / فبراير، ويُعد المهرجان فعالية ثقافية بارزة تُحوّل في كل سنة واحة العلا الواقعة شمال غرب المملكة العربية السعودية إلى مسرح واسع في الهواء الطلق، مكرّس للإبداع العالمي المعاصر.

وستحتضن هذه النسخة الخامسة مجموعة فريدة من المعارض والتركيبات الفنية وعروض الأداء والتجارب الغامرة، وتقدم “صحراء X العلا” أفضل محطات المهرجان، أعمال فنية جديدة وضخمة تتكامل مع كثبان وادي الفن، مؤكدةً من جديد المكانة الفريدة للمهرجان في مجال فنون الأرض، وسيكتشف الزوّار كذلك معرضًا منظّمًا بالتعاون مع مركز بومبيدو ومتحف الفن المعاصر في العلا، إلى جانب برنامج طموح مخصّص للتصميم.

وتشارك فيلا الحجر في المهرجان للمرة الثانية، وتقدّم برنامجًا يركّز على فنون الأداء، والتصوير الفوتوغرافي، والسينما، والتصميم، بما يعزّز الحوار بين الفنانين السعوديين والفرنسيين والدوليين، وذلك في ظل المشهد الطبيعي الساحر للعلا وإرثها الثقافي العريق.

وبعد ثلاثة أشهر من افتتاح مقرّها في العلا، تؤكّد المؤسسة دورها كجسر ثقافي بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، من خلال تشجيع التعاون الفني وتعزيز التبادل الثقافي للجمهورين المحلي والدولي على حدّ سواء. والوطني للرقص.

ويقدم رشيد أورمدان، رئيس ومدير شايو- المسرح الوطني للرقص، نسخة مبتكرة من عرض “فيرتيج”، الذي أنتجه بالتعاون مع متسلق الحبال ناثان بولان والملحّن والموسيقار كريستوف شاسول، وقد قُدّم العرض لأول مرة بمناسبة إعادة فتح قصر غراند باليه في باريس في حزيران/ يونيو 2025، وعندما ينتقل العرض إلى الطبيعة الخلّابة في أودية العلا، وبفضل الأبحاث التي أجراها رشيد أورمدان خلال إقامته في فيلا الحجر في كانون الثاني/ يناير 2025، يولد عرضًا جديدًا يحمل عنوان “فيرتيغو”.

وكُشف الستار عن هذا العرض الكبير الجوي والغامر في 16 كانون الثاني/ يناير في موقع صحراء X العلا، حيث يقدّمه رياضيو الأكروبات ومتسلقو الحبال من فرقة شايّو، ومنهم ناثان بولان، ويرافق العرض موسيقى حية من تأليف كريستوف شاسول، وسيضم العرض موسيقيين ومغنيين سعوديين، إلى جانب أطفال من أهالي العلا، تعرّفوا على فنون الحركة من خلال ورش عمل نظّمها شايو- المسرح الوطني للرقص في فيلا الحجر.

وتناغمًا مع عرض “فيرتيغو”، ستخصص فيلا الحجر يوم 17 كانون الثاني/ يناير للرقص وفنون الأداء، بالتعاون مع رشيد أورمدان وشايو- المسرح الوطني للرقص، وسيستمتع الجمهور بعرض يتمثل في العبور على حبل مشدود من أداء ناثان بولان بمشاركة رياضيي الأكروبات من فرقة شايو، وهو مقتبس من عمل رشيد أورمدان « Les Traceurs »، بالإضافة إلى رحلة موسيقية عبر أعمال كريستوف شاسول، تليها حفلة موسيقية يحييها موسيقيون سعوديون.

وسيبدع راقص البريك دانس السعودي أكرم ومصمم الرقصات الفرنسي سايدو لحلوح عرضًا ارتجاليًا يمزج بين رقص الهيب هوب والموسيقى، بمشاركة المواهب السعودية والفرنسية، وستُختتم الفعاليات بورش عمل تطبيقية وعرض فيلم “موبيوس مورفوسيس” (Möbius Morphosis)، وهو عمل من إعداد رشيد أورمدان وفرقة كوليكتيف إكس واي (Collectif XY)، أُنتج بمناسبة الأولمبياد الثقافي لدورة الألعاب الأولمبية بباريس لعام 2024.