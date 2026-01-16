Icon

في نسخته الـ 19 مساء اليوم بالجوف

في مهرجان الزيتون.. القوافي تصافح الغصون وتُطرب الحاضرين

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٦ مساءً
في مهرجان الزيتون.. القوافي تصافح الغصون وتُطرب الحاضرين
المواطن - فريق التحرير

شهد مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الـ 19 مساء اليوم، إقامة أمسية شعرية بعنوان “أمسيات الزيتون”، والتي جمعت كوكبة من نجوم الشعر وسط حضور من محبي الأدب والشعر الشعبي.

وشارك في الأمسية عدد من الشعراء الذين قدموا قصائد تنوعت أغراضها بين الفخر، والوجد، وحب الوطن، والزيتون، ولاقت استحسان الحضور الذين تفاعلوا مع الأبيات وعذوبة الإلقاء؛ مما عكس المكانة الثقافية التي يحتلها الشعر في منطقة الجوف.

وتأتي هذه الفعالية برعاية وتنظيم من شركاء المهرجان الإستراتيجيين، لتعزيز الجانب الثقافي المصاحب لهذا الحدث الدولي.

