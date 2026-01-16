في مهرجان الزيتون.. القوافي تصافح الغصون وتُطرب الحاضرين

على رأسها “جنة الأنهار” الإماراتية.. عقوبات أمريكية واسعة تستهدف شبكات تمويل وتهريب للحوثيين حائل تدخل موسوعة غينيس بأكبر مسيرة لسيارات الدفع الرباعي في العالم خفض مستوى التحذير الأمني في قاعدة العديد بقطر أمانة المدينة المنورة تعتمد مشاريع فندقية وتجارية الملك سلمان يغادر المستشفى التخصصي بعد استكمال فحوصات طبية مطمئنة الخليج يتغلب على الأخدود برباعية في دوري روشن انطلاق منافسات بطولة العُلا لبولو الصحراء 2026 “الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “أنكتيفا” لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن
شهد مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الـ 19 مساء اليوم، إقامة أمسية شعرية بعنوان “أمسيات الزيتون”، والتي جمعت كوكبة من نجوم الشعر وسط حضور من محبي الأدب والشعر الشعبي.
وشارك في الأمسية عدد من الشعراء الذين قدموا قصائد تنوعت أغراضها بين الفخر، والوجد، وحب الوطن، والزيتون، ولاقت استحسان الحضور الذين تفاعلوا مع الأبيات وعذوبة الإلقاء؛ مما عكس المكانة الثقافية التي يحتلها الشعر في منطقة الجوف.
وتأتي هذه الفعالية برعاية وتنظيم من شركاء المهرجان الإستراتيجيين، لتعزيز الجانب الثقافي المصاحب لهذا الحدث الدولي.