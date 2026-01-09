قافلتان إغاثيتان سعوديتان جديدتان تصلان إلى قطاع غزة

Icon

مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

الجمعة ٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٦ مساءً
المواطن - واس

وصلت أمس إلى قطاع غزة قافلتان إغاثيتان سعوديتان جديدتان محمّلة بالملابس الشتوية والمواد الغذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة داخل قطاع غزة- المساعدات تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، حيث تبرز أهمية هذه القوافل في ظل الاحتياج المتزايد للأسر، في وقتٍ فرضت فيه قسوة الظروف، بسبب الجوع وفقدانهم لملابسهم، لتغدو معاناة البرد تهديدًا يوميًا لسلامتهم، الأمر الذي جعل توفير المساعدات الغذائية والإيوائية أولوية إنسانية مُلحّة.

ويأتي ذلك تأكيدًا لموقف المملكة الثابت عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.

