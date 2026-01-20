قتلتها الفيب.. وفاة مشهورة مصرية تفجر حزناً وجدلاً

ترامب يعلن دعمه لعمليات الجيش السوري ضد قسد “السعودي للتنمية” يشارك بافتتاح مشروع مستشفى الأميرة بسمة في الأردن أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال عروس البحر الأحمر تأخذ زوار كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية في جولة ترفيهية وتاريخية أمانة الرياض تعلن عن مشروع إنشاء حديقتين شرق العاصمة وجنوبها وزارة التعليم تعلن مواعيد إجراءات الترقيات لمنسوبيها للعام 2026م الأمم المتحدة تدعو الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءات التشظي الجغرافي والتهجير بالقدس الشرقية شركة بوبا تعلن عن 47 وظيفة شاغرة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” تطلق برنامج تطوير الخريجين بالفيديو.. غرق قاطرة نفط بحرية في ميناء رأس لانوف في ليبيا
بعد إعلان خبر وفاة الستايلست المصرية ريهام عاصم، سادت حالة من الحزن في الوسط الفني وبين أصدقائها ومتابعيها، خاصة مع تداول تفاصيل عن تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة.
فقد نُقلت الراحلة إلى العناية المركزة بعد إصابتها بتجمع مياه على الرئة بسبب “الفيب”، وهي نوع من السجائر الإلكترونية ما تسبب في صعوبة شديدة في التنفس، وبقيت وفق المعلومات، تحت الرعاية الطبية عدة أيام قبل أن تفارق الحياة.
لكن هذا الحدث المأساوي أعاد فتح التساؤلات حول مخاطر السجائر الإلكترونية “الفيب” وإمكانية تسببها في مضاعفات خطيرة على الرئة قد تصل إلى الفشل التنفسي والوفاة.
في هذا السياق، قال الدكتور مصطفى أبو بكر، استشاري أمراض الصدر، إن السجائر الإلكترونية تمثل خطرا حقيقيا على صحة الرئة، بعكس الاعتقاد الشائع بأنها أقل ضررا من السجائر التقليدية.
وأوضح أن بخار الفيب يحتوي على مواد كيميائية ونكهات صناعية قد تسبب التهابات حادة في الشعب الهوائية وأنسجة الرئة، ما قد يؤدي إلى زيادة نفاذية الأوعية الدموية وتسرب السوائل وحدوث تجمع مياه على الرئة.
كما أضاف أن بعض الحالات تتطور سريعا إلى ضيق شديد في التنفس وفشل تنفسي حاد يستدعي دخول العناية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الصناعي، مؤكدا أن الاستجابة للعلاج تختلف من مريض لآخر، وقد تكون محدودة في الحالات الشديدة.
إلى ذلك، حذّر من الاستخدام المكثف أو طويل الأمد للفيب، خاصة بين الشباب، لما له من آثار صحية خطيرة قد تهدد الحياة، داعيا إلى ضرورة التوعية بمخاطره وعدم الانسياق وراء الادعاءات المضللة حول أمانه.