قتلتها الفيب.. وفاة مشهورة مصرية تفجر حزناً وجدلاً

بعد إعلان خبر وفاة الستايلست المصرية ريهام عاصم، سادت حالة من الحزن في الوسط الفني وبين أصدقائها ومتابعيها، خاصة مع تداول تفاصيل عن تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة.

فقد نُقلت الراحلة إلى العناية المركزة بعد إصابتها بتجمع مياه على الرئة بسبب “الفيب”، وهي نوع من السجائر الإلكترونية ما تسبب في صعوبة شديدة في التنفس، وبقيت وفق المعلومات، تحت الرعاية الطبية عدة أيام قبل أن تفارق الحياة.

وفاة مشهورة مصرية

لكن هذا الحدث المأساوي أعاد فتح التساؤلات حول مخاطر السجائر الإلكترونية “الفيب” وإمكانية تسببها في مضاعفات خطيرة على الرئة قد تصل إلى الفشل التنفسي والوفاة.

في هذا السياق، قال الدكتور مصطفى أبو بكر، استشاري أمراض الصدر، إن السجائر الإلكترونية تمثل خطرا حقيقيا على صحة الرئة، بعكس الاعتقاد الشائع بأنها أقل ضررا من السجائر التقليدية.

وأوضح أن بخار الفيب يحتوي على مواد كيميائية ونكهات صناعية قد تسبب التهابات حادة في الشعب الهوائية وأنسجة الرئة، ما قد يؤدي إلى زيادة نفاذية الأوعية الدموية وتسرب السوائل وحدوث تجمع مياه على الرئة.

كما أضاف أن بعض الحالات تتطور سريعا إلى ضيق شديد في التنفس وفشل تنفسي حاد يستدعي دخول العناية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الصناعي، مؤكدا أن الاستجابة للعلاج تختلف من مريض لآخر، وقد تكون محدودة في الحالات الشديدة.

إلى ذلك، حذّر من الاستخدام المكثف أو طويل الأمد للفيب، خاصة بين الشباب، لما له من آثار صحية خطيرة قد تهدد الحياة، داعيا إلى ضرورة التوعية بمخاطره وعدم الانسياق وراء الادعاءات المضللة حول أمانه.