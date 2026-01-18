قتلى إثر انهيارات جليدية وسط النمسا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم أمس في انهيارين جليديين وسط النمسا.

وأفادت مصادر محلية بأن سبعة أشخاص طمرهم انهيار ثلجي على قمة جبل “فينستركوبف” التي يبلغ ارتفاعها 2150 مترًا، والواقعة بولاية “سالزبورج”؛ مما أسفر عن وفاة خمسة منهم، بينما أصيب آخرون بجروح.

يُشار إلى أن النمسا سجلت خلال السنوات الأخيرة معدلًا لضحايا الانهيارات الثلجية يقدر بـ 20 ضحيةً سنويًا.