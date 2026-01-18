Icon

وزير الصناعة: مشاركة المملكة بمنتدى “دافوس” تجسّد دورها الفاعل بالمحافل الدولية Icon زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شرق إندونيسيا Icon تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان Icon قتلى إثر انهيارات جليدية وسط النمسا Icon تعليم جازان يستقبل 364 ألف طالب وطالبة مع بدء الفصل الدراسي الثاني Icon الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود Icon طقس الأحد.. أمطار ورياح نشطة في عدة مناطق Icon اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 Icon النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

قتلى إثر انهيارات جليدية وسط النمسا

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
قتلى إثر انهيارات جليدية وسط النمسا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لقي خمسة أشخاص مصرعهم أمس في انهيارين جليديين وسط النمسا.
وأفادت مصادر محلية بأن سبعة أشخاص طمرهم انهيار ثلجي على قمة جبل “فينستركوبف” التي يبلغ ارتفاعها 2150 مترًا، والواقعة بولاية “سالزبورج”؛ مما أسفر عن وفاة خمسة منهم، بينما أصيب آخرون بجروح.
يُشار إلى أن النمسا سجلت خلال السنوات الأخيرة معدلًا لضحايا الانهيارات الثلجية يقدر بـ 20 ضحيةً سنويًا.

قد يهمّك أيضاً
منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا

منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا

النمسا.. مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بمدرسة

النمسا.. مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بمدرسة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد