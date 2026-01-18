وزير الصناعة: مشاركة المملكة بمنتدى “دافوس” تجسّد دورها الفاعل بالمحافل الدولية زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شرق إندونيسيا تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان قتلى إثر انهيارات جليدية وسط النمسا تعليم جازان يستقبل 364 ألف طالب وطالبة مع بدء الفصل الدراسي الثاني الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود طقس الأحد.. أمطار ورياح نشطة في عدة مناطق اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن
لقي خمسة أشخاص مصرعهم أمس في انهيارين جليديين وسط النمسا.
وأفادت مصادر محلية بأن سبعة أشخاص طمرهم انهيار ثلجي على قمة جبل “فينستركوبف” التي يبلغ ارتفاعها 2150 مترًا، والواقعة بولاية “سالزبورج”؛ مما أسفر عن وفاة خمسة منهم، بينما أصيب آخرون بجروح.
يُشار إلى أن النمسا سجلت خلال السنوات الأخيرة معدلًا لضحايا الانهيارات الثلجية يقدر بـ 20 ضحيةً سنويًا.