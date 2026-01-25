قرارات بترقية 1993 فردًا من منسوبي حرس الحدود

تطوير تقاطع الملك فهد في حفرالباطن واستحداث مسار حر حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران
أصدر المدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، قرارات إدارية بترقية (1993) فردًا، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.
ورفع اللواء الركن شايع الودعاني الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام ومتابعة، معبرًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعم سموه لرجال الأمن في شتى المجالات.
وهنّأ المدير العام لحرس الحدود الأفراد المترقين، سائلًا المولى -عز وجل- لهم التوفيق في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
