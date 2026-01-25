قرارات بترقية 1993 فردًا من منسوبي حرس الحدود

Icon

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أصدر المدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، قرارات إدارية بترقية (1993) فردًا، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.

ورفع اللواء الركن شايع الودعاني الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام ومتابعة، معبرًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعم سموه لرجال الأمن في شتى المجالات.

وهنّأ المدير العام لحرس الحدود الأفراد المترقين، سائلًا المولى -عز وجل- لهم التوفيق في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

