قرية ذي عين الأثرية.. إرث تاريخي تقدمه إمارة الباحة في واحة الأمن

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٥ مساءً
قرية ذي عين الأثرية.. إرث تاريخي تقدمه إمارة الباحة في واحة الأمن
المواطن - واس

شاركت إمارة منطقة الباحة في “واحة الأمن” ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مقدِّمةً نموذجًا مميزًا يعكس ما تزخر به المنطقة من إرثٍ ثقافي وتاريخي، حيث حظيت قرية ذي عين الأثرية بحضور لافت، بوصفها أحد أبرز المعالم التراثية في المملكة.

وسلّط جناح الإمارة الضوء على القرية من خلال مواد تعريفية وعروضٍ بصرية أبرزت قيمتها التاريخية، والعمارة الحجرية الفريدة التي تتميز بها، إلى جانب موقعها الجغرافي المميز، وتاريخها الممتد لقرون، مما جعلها مقصدًا سياحيًا وثقافيًا مهمًا على مستوى المملكة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود إمارة منطقة الباحة للتعريف بالمقومات التراثية والسياحية للمنطقة، وتعزيز حضورها في المحافل الوطنية، بما ينسجم مع إبراز الهوية الوطنية، والمحافظة على المواقع الأثرية.
وأبدى زوار “واحة الأمن” اهتمامًا كبيرًا بما قُدِّم عن قرية ذي عين الأثرية، لما تحمله من قيمة تاريخية تعكس أصالة الإنسان السعودي وارتباطه بالمكان، مؤكدين أهمية مثل هذه المشاركات في التعريف بالإرث الحضاري للمناطق المختلفة في المملكة.

