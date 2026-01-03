قمر الذئب يزين سماء السعودية

شهدت سماء منطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم، ظهور “قمر الذئب”، الذي يُعد أول بدر عملاق في عام 2026، حيث أضفى مشهدًا فلكيًا لافتًا جذب أنظار المهتمين والراصدين في المنطقة.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن “قمر الذئب” يُطلق على أول بدر يكتمل في شهر يناير من كل عام، مشيرًا إلى أن تسميته تعود إلى تقاليد قديمة ارتبطت بشتاء نصف الكرة الشمالي، حيث كان يسمع عواء الذئاب في هذا التوقيت من السنة.

وبيّن خليفة أن القمر ظهر بحجم أكثر إشراقًا ولمعانًا نتيجة اقترابه النسبي من الأرض، وهو ما يُعرف فلكيًا بـ “البدر العملاق”، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لا تشكل أي تأثيرات سلبية، وتُعد فرصة مناسبة لهواة التصوير الفلكي والمهتمين برصد الأجرام السماوية.

وأضاف أن الأجواء الصافية التي تشهدها منطقة الحدود الشمالية ساعدت على وضوح الرؤية، داعيًا المهتمين إلى استغلال مثل هذه الظواهر في نشر الوعي الفلكي وتعزيز ثقافة العلوم الفضائية في المجتمع.