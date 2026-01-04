Icon

بدأت عملية تسلم الأسلحة في المهرة

قوات درع الوطن تدخل المكلا ومطار الريان في اليمن

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٨ مساءً
قوات درع الوطن تدخل المكلا ومطار الريان في اليمن
المواطن - فريق التحرير

دخلت قوات درع الوطن، اليوم الأحد، إلى مدينة المكلا ومطار الريان ومناطق الساحل، فيما أعلنت بدء تسلم الأسلحة الثقيلة من أغلب قوات الانتقالي في المهرة.

وأكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، اليوم الأحد، دخول قوات درع الوطن إلى المكلا ومطار الريان، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع جيوب مقاومة والقضاء عليها في محور مطار الريان.

خروج قوات الانتقالي من المكلا

وطالب الخنبشي في وقت سابق قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” بالخروج من مطار الريان بالمكلا.

وأمس كانت المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت أعلنت عن تأمين مدينة المكلا وضواحيها وكافة المنشآت العسكرية والمدنية.

من جهته، أكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية تأمين المنشآت العسكرية والمدنية من قبل قوات النخبة الحضرمية وقوات حماية حضرموت ودرع الوطن، داعياً المواطنين لعدم الاقتراب من المعسكرات وعدم الانسياق وراء الشائعات حفاظاً على الأمن.

وأفادت مصادر ميدانية أن قوات درع الوطن استكملت تأمين مدن وادي حضرموت بما فيها سيئون والمنشآت الحيوية فيها واتجهت إلى تعقب وتصفية ما تبقى من جيوب للقوات الموالية للانتقالي في منطقة الهضبة وعلى الطريق الرابط بين سيئون والمكلا، وفقا لـ”العربية”.

استسلام رئيس الانتقالي

وكان كل من محمد الزبيدي، رئيس ما يسمى بـ “الانتقالي” في وادي وصحراء حضرموت، وعلي الكثيري، رئيس ما يسمى الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي جنوب مدينة سيئون، واللذان تحصنا بقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالقرب من معسكر الأدواس، هربا قبل أن تتم محاصرتهما من قبل قوات درع الوطن ودفعهما للاستسلام.

وقامت قوات درع الوطن إثر ذلك بالسماح لهما بالخروج الآمن بعد مصادرة أسلحتهما الثقيلة والمعدات التابعة لهما من حضرموت إلى عدن باستخدام طريق المكلا – الشحر.

ودعت قوات درع الوطن القوات التابعة للمجلس الانتقالي بضرورة تحكيم العقل وتغليب المصلحة العامة وعدم تعريض أنفسهم للخطر.

