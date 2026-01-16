كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن

تأهل المنتخب الياباني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي تستضيفها “المملكة”، وذلك بعد فوزه على نظيره المنتخب الأردني بركلات الترجيح (4 – 2)، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وافتتح منتخب الأردن نتيجة المواجهة عند الدقيقة (30) عن طريق اللاعب علي العزايزة، قبل أن ينجح المنتخب الياباني في إدراك التعادل عند الدقيقة (50) عن طريق اللاعب تانيسوكي فورويا.

وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الياباني إلى الدور المقبل وينتظر الفائز في مواجهة الغد التي تجمع المنتخبين الأسترالي ونظيره الكوري الجنوبي، وذلك على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.