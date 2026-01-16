“الغذاء والدواء” تعتمد مستحضر “أنكتيفا” لعلاج مرضى سرطان المثانة وسرطان الرئة صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يظهر مرونة أمام الصدمات التجارية كأس آسيا تحت 23 عامًا.. اليابان تتأهل لنصف النهائي بعد الفوز على الأردن حرس الحدود يقبض على 6 مقيمين لتهريبهم 108 كجم قات بجازان القبض على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل وعكس السير بالرياض النفط يسجل ارتفاعًا بمقدار (1%) ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية ختام مؤتمر التعدين الدولي.. إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 100 مليار ريال حساب المواطن يوضح شروط إرفاق عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار مع اقتراب الصيف.. فاتورة كهرباء تاريخية مذهلة في مصر!
تأهل المنتخب الياباني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي تستضيفها “المملكة”، وذلك بعد فوزه على نظيره المنتخب الأردني بركلات الترجيح (4 – 2)، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وافتتح منتخب الأردن نتيجة المواجهة عند الدقيقة (30) عن طريق اللاعب علي العزايزة، قبل أن ينجح المنتخب الياباني في إدراك التعادل عند الدقيقة (50) عن طريق اللاعب تانيسوكي فورويا.
وبهذه النتيجة تأهل المنتخب الياباني إلى الدور المقبل وينتظر الفائز في مواجهة الغد التي تجمع المنتخبين الأسترالي ونظيره الكوري الجنوبي، وذلك على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.