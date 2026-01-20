Icon

التي تستضيفها المملكة

كأس آسيا تحت 23 عامًا.. منتخب اليابان إلى النهائي بالفوز على كوريا الجنوبية

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٠ مساءً
كأس آسيا تحت 23 عامًا.. منتخب اليابان إلى النهائي بالفوز على كوريا الجنوبية
المواطن - فريق التحرير

تأهل المنتخب الياباني إلى المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي تستضيفها المملكة، عقب فوزه على نظيره الكوري الجنوبي (1 – 0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وسجل المنتخب الياباني هدفه الوحيد عن طريق لاعبه كايتو كويزومي عند الدقيقة (36).

وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب الياباني إلى المباراة الختامية، وينتظر الفائز من مباراة اليوم التي تجمع فيتنام والصين على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.

