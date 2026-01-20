كأس آسيا تحت 23 عامًا.. منتخب اليابان إلى النهائي بالفوز على كوريا الجنوبية

المملكة تعزي شعب وحكومة باكستان في ضحايا حريق كراتشي السعودية تدين بأشد العبارات هدم مبانٍ تابعة لـ”الأونروا” من قبل الاحتلال الإسرائيلي اكتمال الاستعدادات لانطلاق مهرجان ماراثون الرياض الدولي 2026 ملكية مكة المكرمة تطلق برنامج الأحياء المطوّرة لتحسين جودة الخدمات مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص في نيجيريا مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين انخفاض أسعار العقارات في السعودية بنسبة 0.7% طريف تسجل أقل درجة حرارة بالسعودية إبعاد وتغريم مخالف أجنبي مارس نشاط الكدادة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير
تأهل المنتخب الياباني إلى المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي تستضيفها المملكة، عقب فوزه على نظيره الكوري الجنوبي (1 – 0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وسجل المنتخب الياباني هدفه الوحيد عن طريق لاعبه كايتو كويزومي عند الدقيقة (36).
وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب الياباني إلى المباراة الختامية، وينتظر الفائز من مباراة اليوم التي تجمع فيتنام والصين على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.
🟩#نهاية_المباراة | اليابان 🇯🇵 تواصل حملة الدفاع عن لقبها في كأس آسيا تحت 23 عاما وتبلغ النهائي بفوزها على كوريا الجنوبية 1 – 0 pic.twitter.com/8CLdOT7mvG
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 20, 2026