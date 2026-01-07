Icon

كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في السعودية: تعادل سلبي بين كوريا وإيران Icon تسليم وحدات سكنية لـ 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة Icon الأمن السوري يجلي 850 مدنيًا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب Icon بلجيكا تحتجز شحنة ضخمة من الكوكايين تزن 5.7 أطنان Icon فيصل بن فرحان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي Icon السعودي للإعلام 2026.. كيف يتحول المحتوى المحلي إلى بوابة تصدير منتجات السعودية؟ Icon فيصل بن خالد يستقبل محافظ رفحاء لاستعراض سير العمل والمشروعات الجارية  Icon ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق Icon  معالجة أكثر من 31 ألف حفرة في شوارع وطرق المدينة المنورة خلال ديسمبر Icon ضبط مواطن نقل حطب محلي في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في السعودية: تعادل سلبي بين كوريا وإيران

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٠ مساءً
كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في السعودية: تعادل سلبي بين كوريا وإيران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخبي كوريا وإيران، التي أقيمت اليوم على ملعب نادي الشباب في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، التي تستضيفها المملكة.

وشهدت المباراة تبادلًا للمحاولات الهجومية بين المنتخبين دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك، إذ تقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب منذ البداية، مع أفضلية نسبية لمنتخب كوريا الذي فرض إيقاعه على اللقاء في فترات عدة.

قد يهمّك أيضاً
بدء توافد المنتخبات إلى الرياض وجدة استعدادًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا

بدء توافد المنتخبات إلى الرياض وجدة استعدادًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا

‎10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا “2026 السعودية”

‎10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا “2026 السعودية”

وتمكن المنتخب الكوري من الوصول إلى مرمى نظيره الإيراني عبر اللاعب باي هيون-سيو الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في الشباك، إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل عند الدقيقة (19).

وتتواصل منافسات المجموعة اليوم بإقامة المباراة الثانية التي تجمع منتخبي أوزبكستان ولبنان على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت المقبل، إذ يلتقي منتخب لبنان مع كوريا، ويواجه منتخب إيران نظيره الأوزبكي.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي تُقام مبارياته يومي (16) و (17) يناير، على أن تُجرى المباراة النهائية يوم (24) يناير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء توافد المنتخبات إلى الرياض وجدة استعدادًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا
الرياضة

بدء توافد المنتخبات إلى الرياض وجدة استعدادًا...

الرياضة