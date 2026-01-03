كأس العالم FIFA™ يصل إلى الرياض في مستهل جولته العالمية

وصيل كأس العالم FIFA ™، إلى الرياض في مستهل جولته العالمية التي تسبق انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

كأس العالم FIFA™ يصل إلى الرياض

وتنطلق منافسات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، يوم 11 يونيو المقبل، وتستمر حتى إقامة المباراة النهائية، يوم 19 يوليو.

وقبل نحو 5 أشهر من ضربة البداية، بدأت جولة كأس العالم 2026، بالعاصمة السعودية الرياض، حيث ستمتد لتشهد 75 توقفًا مختلفًا في 30 دولة بمختلف القارات، قبل الوصول إلى محطتها الأخيرة.