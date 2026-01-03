كأس العالم FIFA™ يصل إلى الرياض في مستهل جولته العالمية تتويج 6 فائزين بكؤوس الملك عبدالعزيز ضمن أشواط الملاك الدوليين تعليم نجران يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري شركة أمريكية تبدأ إنتاج أول سيارة كهربائية طائرة الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 مئوية وطريف الأدنى ترامب يعلن اعتقال الرئيس مادورو وزوجته ونقلهما خارج فنزويلا خلال أسبوع.. ضبط 18805 مخالفين بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف باكستان تختبر صاروخًا جويًا مطورًا محليًا فنزويلا تعلن حالة الطوارئ وتفعّل خطط الدفاع الوطني
وصيل كأس العالم FIFA ™، إلى الرياض في مستهل جولته العالمية التي تسبق انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتنطلق منافسات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، يوم 11 يونيو المقبل، وتستمر حتى إقامة المباراة النهائية، يوم 19 يوليو.
وقبل نحو 5 أشهر من ضربة البداية، بدأت جولة كأس العالم 2026، بالعاصمة السعودية الرياض، حيث ستمتد لتشهد 75 توقفًا مختلفًا في 30 دولة بمختلف القارات، قبل الوصول إلى محطتها الأخيرة.
