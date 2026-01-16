كأس ملك إسبانيا.. برشلونة يفوز على راسينج سانتاندير

فاز فريق برشلونة، أمس، على مضيفه راسينج سانتاندير بنتيجة (2 – 0) في دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وسجل فيران توريس، قائد برشلونة في هذه المباراة، الهدف الأول في الدقيقة 66، ثم أضاف لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليصعد بفريقه إلى دور الثمانية.

وتقام قرعة دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا في 19 من شهر يناير الجاري.