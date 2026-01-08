Icon

كؤوس المؤسس ترفع سقف التحدي في مزاين مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

رفعت كؤوس الملك عبدالعزيز سقف التحدي في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مَلهم (شمال مدينة الرياض)، حيث تشهد مشاركة صقارين محليين ودوليين، وتتضمن أشواطًا متعددة تعكس دقة معايير الجمال وارتفاع مستوى التنافس.

وأوضح الصقار غانم مدعث الدوسري أن مشاركته في مسابقتي المزاين والملواح جاءت عبر مجموعة من الصقور، وتمكّن خلالها من التتويج بكأس الملك عبدالعزيز، مبينًا أن النجاح في مزاين الصقور يعتمد على حسن اختيار الصقر المناسب، والدقة العالية في التعامل معه.
وأشار الدوسري إلى أن الصقور تختلف في تطورها واستجابتها من حيث الألوان، والأطوال، والأوزان، وتأثرها بعوامل البيئة والعناية، مؤكدًا أن مزاين الصقور تُعد من أصعب المنافسات نظرًا لدقة معاييرها وارتفاع مستوى التحدي فيها.

وبيّن أن انطلاقته الأولى في مزاين الصقور كانت قبل أكثر من 13 عامًا، من خلال مشاركته الأولى في دولة الكويت، حيث حقق خلالها المركز العاشر، معتبرًا تلك المشاركة نقطة تحول أساسية دفعته للتركيز على فهم العناصر الجوهرية التي تؤثر في جمال الصقر وتقييمه، ومنها بدأ تطوير خبرته ومعرفته بهذه التفاصيل، وصولًا إلى تحقيق مراكز أولى في أشواط المزاين، والتتويج لاحقًا بكأس الملك.

وتحدث الدوسري عن تجربته مع بعض أنواع الصقور، ومنها الصقور المنغولية، مشيرًا إلى أنها تمر بمراحل تطور مختلفة بحسب الفئة، وأن التعامل معها يتطلب فهم خصائصها وطبيعة حضورها في المسابقات، لافتًا إلى أهمية التجربة والمعرفة الميدانية في اختيار الصقر الأنسب لكل شوط.

يذكر أن مسابقة المزاين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور خصصت للفائزين في كل شوط جوائز مالية، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 300 ألف ريال، والمركز الثاني على 175 ألف ريال، والمركز الثالث على 100 ألف ريال، والمركز الرابع على 30 ألف ريال، والمركز الخامس على 20 ألف ريال.

