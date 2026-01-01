“كاكست” 2025.. قفزات علمية وتقنيّة ترسّخ مكانة المملكة عالميًا

حققت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” خلال عام 2025، إنجازات نوعية في منظومة البحث والتطوير والابتكار، بعد تنفيذها حزمة من المبادرات الوطنية والمشروعات الإستراتيجية المرتبطة بالتطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، التي أسهمت في رفع جاهزية المملكة العلمية والتقنية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشهد العام إنجازًا وطنيًا تاريخيًا تمثل بحصول مستشار معالي رئيس “كاكست” العالم البروفيسور عمر ياغي، على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، كأول سعودي ينال هذه الجائزة العالمية، مما يعكس التطور المتسارع في قدرات المملكة العلمية والبحثية، والدور المحوري الذي تسهم به “كاكست” في دعم البحث العلمي المتقدم.

قفزات علمية وتقنيّة ترسّخ مكانة المملكة

وعززت “كاكست” حضورها الدولي بإعادة انتخابها عضوًا ممثلًا إقليميًا في مجلس محافظي مجلس البحوث العالمي، تأكيدًا على مكانتها الريادية في دعم منظومة البحث العلمي إقليميًا ودوليًا، إلى جانب فوزها برئاسة إقليم غرب آسيا وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية لواحات العلوم ومناطق الابتكار (IASP).

وبوصفها مركزًا للمختبرات الوطنية والبحثية ومرجعًا في مجالات التقنية ونقلها وتوطينها، سخّرت “كاكست” جهودها لتلبية أولويات المملكة، وتوظيفها في المجالات الحيوية، حيث قدمت (20) مبادرة في مجالات تطوير القدرات الوطنية، ونقل وتوطين التقنية، ودعم الابتكار في مجالات المياه، والطاقة، والنفط والغاز، والخدمات اللوجستية، والصحة، وتقنية المعلومات، إضافةً إلى إنشاء مراكز ابتكار لتحفيز المنتجات الابتكارية وتعزيز القدرات التصنيعية ضمن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.

وأثمرت جهود “كاكست” البحثية عن تدشين مركز الابتكار للسيارات الكهربائية، الأول من نوعه بالشرق الأوسط بالشراكة مع مجموعة لوسد للسيارات الكهربائية، ومختبر المعرفة المتقدمة للموارد المعدنية بالشراكة مع شركة “معادن” لدعم قطاع التعدين بالمملكة، إلى جانب إطلاقها مركز تميز الأمن الغذائي المشترك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجامعة فاخينيغن الهولندية ليكون مركزًا إستراتيجيًا للابتكار وتطوير الحلول للتحديات التي تواجه النظام الغذائي.

كما أسست “كاكست”، بالشراكة مع “أرامكو” وادي الكم لتشغيل أول حاسوب كمي في المملكة، وأنشأت صندوقًا استثماريًا مع شركة تضامن للاستثمار لدعم وتمكين الشركات الناشئة في التقنيات العميقة، وأطلقت برنامجًا لتسريع الابتكار من البحث إلى السوق لتمكين الباحثين والمبتكرين من تحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للتسويق، إلى جانب تدشين مركز افتراضي للابتكار في تقنية تحلية المياه مع الهيئة السعودية للمياه، وجامعة الملك عبدالعزيز، لتعزيز الاستدامة البيئية، وتوظيف المواد المتقدمة والطاقة المتجددة.

وسجّل مقسم الإنترنت السعودي بكاكست إنجازًا جديدًا بانضمامه لنادي التيرابايت، ليكون أول مقسم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجاوز فيه حركة البيانات حاجز 1 تيرابايت في الثانية، بما يسهم في تحسين سرعة الاتصال وتبادل البيانات، إلى جانب إطلاق منصات رقمية ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاستشعار عن بعد لإدارة الحشود في المشاعر المقدسة، ومنصة للصور عالية الدقة لإبراز جمال المعالم الجغرافية والسياحية بالمملكة، إضافة إلى منصة لرفع جاهزية المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما أطلقت تحالف الشبكة الكمية لتعزيز ريادة المملكة في الاتصالات الآمنة والتقنيات المتقدمة، وكذلك خدمة التجوال الأكاديمي لتمكين الباحثين من الاتصال الآمن بالشبكات البحثية عالميًا.

ونفذت “كاكست” أكثر من (40) مشروعًا بحثيًا إستراتيجيًا، شملت تطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس باستخدام تقنيات (Open Ran)، وبناء أول جينوم للنمر العربي المهدد بالانقراض، وتطوير تقنيات لزراعة الزعفران وإنتاج أزهاره خلال 10 أيام، وتصنيع 30 رقاقة إلكترونية متخصصة في التقنيات العميقة، إضافة إلى تنفيذ مسوحات شاملة للغطاء النباتي أسفرت عن تسجيل 8 أنواع نباتية جديدة في المملكة، وابتكار كبسولة ذكية متعددة الأجزاء لتحسين الالتزام العلاجي، وتطوير إستراتيجية المصائد الذكية الصديقة للبيئة للحد من انتشار البعوض الناقل لحمى الضنك.

وواصلت “كاكست” في عام 2025، ترسيخ دورها الريادي كمختبر وطني وواحة للابتكار، من خلال تقديم (2045) خدمة واستشارة تقنية للجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، توزعت على المجالات الصحية، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل، إلى جانب إتاحة مرافقها البحثية أمام الباحثين والمبتكرين للاستفادة من قدرات المختبرات الوطنية والمركزية ومعامل الأبحاث المتقدمة بما يعزز المكتسبات العلمية والتقنية في المملكة.

وفي مجال الابتكار، حصلت “كاكست” خلال هذا العام على 18 براءة اختراع، ليصل الإجمالي إلى 757 براءة اختراع، كما أفصحت عن 130 ابتكارًا جديدًا في التقنيات العميقة، ونشرت 291 ورقة علمية في مجلات علمية محكّمة، كما قدّمت 3 تراخيص تقنية للقطاع الخاص و8 للشركات الناشئة؛ بهدف تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث والتطوير وتحويلها إلى حلول تقنية واعدة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

وفي مجال دعم ريادة الأعمال، مكّنت “كاكست” رواد الأعمال من تحويل مخرجات البحوث التطبيقية إلى منتجات ابتكارية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزز التنمية المُستدامة، حيث خرجت عبر برنامج كاكست لإنشاء الشركات (KVP) 46 شركة ناشئة تعمل في مجالات المواد النانوية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الطاقة، حصدت عددًا من الجوائز في المحافل المحلية والعالمية، إلى جانب حصولها على ترخيص صناعي لتأسيس أول مصنع محلي لإنتاج بودرة التيتانيوم، في خطوة نوعية تعكس دور المنظومات البحثية في تحفيز الصناعة الوطنية.

ووسعت “كاكست” نطاق شراكاتها الإستراتيجية بإبرام (17) اتفاقية تعاون مع جهات محلية ودولية في مجالات التقنيات العميقة، والجينوم، والطب الدقيق، والمواد المتقدمة، وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، والرقائق الإلكترونية، والألعاب والرياضات الإلكترونية، والبيانات الفضائية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وسلاسل الإمداد الذكية، بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية، ويعزز المحتوى المحلي ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي مجال مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة، حققت “كاكست” مستوى متقدمًا ضمن أعلى 20 جهة حكومية، إلى جانب حصولها على عدد من شهادات الاعتمادات الدولية في مجالات التصنيع المتقدم، وطب النانو، والأحياء الدقيقة نظير التزامها بمعايير الجودة في تنفيذ العمليات البحثية والتصنيعية.

ونتيجة لجهودها البحثية، حصدت “كاكست” عددًا من الجوائز المحلية والعالمية، من بينها جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تقديرًا لتميزها المؤسسي وجهودها في تعزيز منظومة البحث والابتكار، وجائزة الحلول الملهمة من المنظمة الدولية لواحات الابتكار IASP، عن مبادرتها برنامج كاكست للشركات الناشئة، وجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عن فئة المؤسسات في فرع حوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات المتقدمة، إلى جانب فوزها بالمركز الأول في جائزة المشاريع العالمية عن مشروعها المبتكر في شبكات الجيل الخامس، وجائزة ندلب للتميز عن مركز الابتكار للسيارات الكهربائية.

وفي مجال تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الوطنية، نفذت “كاكست” عبر أكاديمية 32 أكثر من 60 نشاطًا معرفيًا وبرنامجًا تدريبيًا للباحثين والمختصين في مجالات تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتصنيع المتقدم لتقنيات أشباه الموصلات، وبرنامج الباحث المعتمد، استفاد منها أكثر من 2400 مستفيد، إلى جانب تنفيذ برنامج جيل البحث والابتكار الإثرائي 2025، الذي شارك به 90 طالبًا وطالبة وأثمر عن حصولهم على 12 ميدالية في معرض العلوم والابتكار.

ونظمت خلال هذا العام، عددًا من الفعاليات العلمية التي أسهمت في تعزيز مكانة المملكة في منظومة البحث والتطوير والابتكار الدولية، من أبرزها تنظيم الاجتماع السنوي الثالث عشر لمجلس البحوث العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 200 ممثل من 66 دولة حول العالم، والمنتدى السعودي الثالث للثورة الصناعية الرابعة، والملتقى الدولي التاسع عشر لبرنامج الغلاف الصخري لاستعراض التطورات الحديثة في تقنيات استكشاف الموارد الهيدروكربونية والمعدنية بالمملكة، وورشة استدامة المياه الجوفية.. من التغذية إلى الاستعادة؛ لمُناقشة أحدث التقنيات والمُمارسات المُستدامة في تغذية مُتكونات المياه الجوفية واستعادتها، إلى جانب تنظيم هاكثون الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المواد، وأول “تشيباثون” سعودي لتطوير المواهب في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية.

وشاركت “كاكست” في عدد من المحافل العلمية المحلية والعالمية، منها مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية مكافحة التصحر، ومنتدى العلوم والتقنية في المجتمع (STS)، واجتماع الطاولة المستديرة لكبار مستشاري العلوم بدول مجموعة العشرين (G20)، والمؤتمر السنوي للمنظمة العالمية لواحات العلوم ومناطق الابتكار، وملتقى الصحة العالمي، وملتقى بيبان، إضافةً إلى مشاركتها في مؤتمر أبشر، وحفل تكريم الفائزين بجائزة المراعي للإبداع العلمي.

وستعمل “كاكست” في عام 2026 على تسخير جهودها وإمكاناتها البحثية لمواصلة تحقيق الإنجازات وتوطين التقنيات الإستراتيجية، لتقديم حلول ابتكارية ذات أثر اقتصادي مستدام، بما يُعزز تنافسية المملكة عالميًا ويحقق الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.