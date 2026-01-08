كثبان ناوان.. وجهة شتوية تجمع تجارب المغامرة والطبيعة

تُعدّ كثبان ناوان بمحافظة المخواة إحدى أبرز الوجهات الطبيعية في منطقة الباحة؛ لما تمتاز به من تشكيلات رملية فريدة تمتد على مساحات واسعة، وتمنح الزائر تجربة سياحية مختلفة تجمع سكون الصحراء وجمال الطبيعة، في مشهدٍ يعكس تنوّع البيئات الجغرافية التي تزخر بها المنطقة.

وتشهد كثبان ناوان خلال هذه الفترة إقبالًا متزايدًا من الزوار وهواة الرحلات البرية والتصوير، تزامنًا مع أجواء الشتاء المعتدلة؛ إذ تُشكّل الرمال الذهبية المتماوجة مقصدًا مثاليًا لمحبي التخييم، والمغامرات الصحراوية، والأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق، لا سيما في ساعات الصباح الباكر وأوقات الغروب، التي تضفي على المكان بُعدًا جماليًا لافتًا.



وفي إطار تنويع التجارب السياحية، احتضنت كثبان ناوان فعاليات الطيران الشراعي، التي جذبت هواة المغامرة والرياضات الجوية، وأسهمت في تقديم تجربة نوعية تُمكّن الزوار من مشاهدة المشهد الصحراوي من الأعلى، والاستمتاع بإطلالات بانورامية على امتداد الكثبان والطبيعة المحيطة، وسط تنظيمٍ يراعي معايير السلامة، ويعزز جاذبية الموقع لعشاق هذا النوع من الأنشطة.

وتأتي هذه الفعاليات والمبادرات ضمن برنامج شتاء الباحة، الذي يهدف إلى تنويع الخيارات السياحية، واستثمار المقومات الطبيعية، وتعزيز مكانة منطقة الباحة وجهة سياحية شتوية جاذبة على مستوى المملكة، من خلال باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة السياحية، والثقافية، والترفيهية، والرياضية.

ويُسهم الموقع الجغرافي لمحافظة المخواة، وتنوّع تضاريسها بين السهول، والأودية، والصحاري، في إبراز هوية سياحية متكاملة تعكس ثراء الطبيعة في منطقة الباحة، وتمنح الزائر تجربة تجمع أصالة المكان ومتعة الاكتشاف، ضمن مستهدفات التنمية السياحية المستدامة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد مفتاح الزهراني، أنه جرى توقيع عقدين لإقامة نشاط سياحي بيئي في متنزّه ناوان الوطني، على مساحة إجمالية تُقدّر بـ (25) ألف متر مربع، ولمدة زمنية محددة، وفق ضوابط واضحة تضمن سلامة الموقع واستدامته.