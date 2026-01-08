كلية الملك فهد الأمنية تنفذ المشروع السنوي للسير الطويل للعسكريين والطلبة “الخلوة قديمًا” ملاذ المصلّين في الظروف المناخية القاسية تظاهرات واحتجاجات في أمريكا بعد مقتل امرأة بنيران موظفي الهجرة رئيس هيئة الترفيه: 12 مليون زائر يعكسون الإقبال المتصاعد على موسم الرياض مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله للتقاعد وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للفنانة اللبنانية فيروز المنتدى السعودي للإعلام 2026.. 4 خبراء أميركيين يناقشون استراتيجيات مواجهة الأخبار المضللة الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح قرار للحد من سلطة ترامب العسكرية في فنزويلا دوري روشن.. الهلال يعزز صدارته بثلاثية نظيفة في شباك الحزم تكامل القابضة تعلن عن 19 وظيفة شاغرة للجنسين
نفّذت كلية الملك فهد الأمنية اليوم، مشروعها السنوي للسير الطويل، وذلك داخل الكلية لمسافة (12) كيلومترًا، بمشاركة مدير عام الكلية المكلف اللواء الدكتور فهد بن ناصر الوطبان، ومنسوبي الكلية من العسكريين والطلبة.
ويعد هذا المشروع، أحد الأنشطة السنوية التي تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس ورفع المستوى اللياقي والتدريبي لدى منسوبي الكلية من ضباط وأفراد وطلبة لتحمل المشاق وطوارئ العمل.