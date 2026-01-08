Icon

تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس ورفع المستوى اللياقي والتدريبي لدى منسوبي الكلية

كلية الملك فهد الأمنية تنفذ المشروع السنوي للسير الطويل للعسكريين والطلبة

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣١ مساءً
كلية الملك فهد الأمنية تنفذ المشروع السنوي للسير الطويل للعسكريين والطلبة
المواطن - فريق التحرير

نفّذت كلية الملك فهد الأمنية اليوم، مشروعها السنوي للسير الطويل، وذلك داخل الكلية لمسافة (12) كيلومترًا، بمشاركة مدير عام الكلية المكلف اللواء الدكتور فهد بن ناصر الوطبان، ومنسوبي الكلية من العسكريين والطلبة.

ويعد هذا المشروع، أحد الأنشطة السنوية التي تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس ورفع المستوى اللياقي والتدريبي لدى منسوبي الكلية من ضباط وأفراد وطلبة لتحمل المشاق وطوارئ العمل.

 

