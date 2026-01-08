كلية الملك فهد الأمنية تنفذ المشروع السنوي للسير الطويل للعسكريين والطلبة

نفّذت كلية الملك فهد الأمنية اليوم، مشروعها السنوي للسير الطويل، وذلك داخل الكلية لمسافة (12) كيلومترًا، بمشاركة مدير عام الكلية المكلف اللواء الدكتور فهد بن ناصر الوطبان، ومنسوبي الكلية من العسكريين والطلبة.

ويعد هذا المشروع، أحد الأنشطة السنوية التي تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس ورفع المستوى اللياقي والتدريبي لدى منسوبي الكلية من ضباط وأفراد وطلبة لتحمل المشاق وطوارئ العمل.