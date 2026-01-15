Icon

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة Icon ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف Icon “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة Icon رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام  Icon موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات Icon إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا Icon الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا Icon بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية Icon حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة Icon تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق داخل المدن

كود الطرق السعودي يُنظّم مواقع مواقف المباني والمرافق لدعم السلامة المرورية

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٦ مساءً
كود الطرق السعودي يُنظّم مواقع مواقف المباني والمرافق لدعم السلامة المرورية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكدت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي يشترط تخطيط مواقف المباني والمرافق وفق ضوابط تهدف إلى تعزيز سلامة المشاة، والحد من الوقوف العشوائي، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق داخل المدن، وتحسين انسيابية الحركة المرورية.

وأوضحت الهيئة أن الكود يوصي بأن تُوفَّر المواقف عند الحاجة، خاصةً بالقرب من المحطات الرئيسة للنقل العام، مع ضرورة أن تكون في مواقع لا تُعيق الحركة المرورية في الطرق والتقاطعات القريبة، ولا تُجبر المشاة على عبور طرق رئيسة، بما يعزز من معدلات السلامة ويحد من الحوادث.

قد يهمّك أيضاً
كود الطرق السعودي ينظّم ربط المراكز الحيوية لتسهيل الوصول إليها

كود الطرق السعودي ينظّم ربط المراكز الحيوية لتسهيل الوصول إليها

انطلاق مرحلة الامتثال لكود الطرق السعودي سيرفع مستوى جودة شبكة الطرق

انطلاق مرحلة الامتثال لكود الطرق السعودي سيرفع مستوى جودة شبكة الطرق

وبينت الهيئة أنه يجب أن تراعي المواقف عند مداخلها ومخارجها حركة المشاة وراكبي الدراجات؛ لضمان بيئة آمنة لجميع المستخدمين، مشيرةً إلى أن هذه المتطلبات تُعد جزءًا من الجهود المتواصلة لتنظيم المرافق العامة ورفع جودة الحياة.

ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها؛ بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات الضرورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى الإرشادات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق؛ لضمان تحقيق الحد المناسب من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

وتواصل الهيئة العامة للطرق التوسع في تطبيق المعايير الفنية الحديثة؛ بهدف تحسين تجربة مستخدمي الطرق، وضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة، وصولًا إلى تحقيق مستهدف المملكة للوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام ٢٠٣٠م.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد