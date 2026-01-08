Icon

كوريا الجنوبية تغازل الشمالية بـ البطريق الصغير Icon العلاج الصوتي غير الجراحي يعزز الآمال في علاج ألزهايمر Icon تراجع سعر الذهب اليوم الخميس Icon 5 خطوات سريعة لإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق نسك Icon طريقة عرض وتجديد عقد العمل عبر منصة مساند Icon ارتفاع القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا في سوق الأسهم الصينية Icon بنك البلاد يبدأ طرح صكوك دولية مقومة بالدولار Icon حساب المواطن: تحديث بيانات الدخل قد يغيّر مبلغ استحقاق Icon فيصل بن فرحان يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي Icon توقعات بطقس مستقر اليوم على معظم المناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

كوريا الجنوبية تغازل الشمالية بـ البطريق الصغير

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
كوريا الجنوبية تغازل الشمالية بـ البطريق الصغير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ صورة لبطريقين يتعانقان في رسالة تهنئة بالعام الجديد إلى بيونغ يانغ، داعياً الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى لقائه.

وكتب لي جاي ميونغ الأربعاء على حسابه في منصة “إكس” أنه يأمل في أن يتمكن يوماً ما من التغلب على “حالة الاضطراب والعداء غير الطبيعية في شبه الجزيرة الكورية”.

قد يهمّك أيضاً
كوريا تسجّل عجزًا ماليًا بقيمة 69.4 مليار دولار

كوريا تسجّل عجزًا ماليًا بقيمة 69.4 مليار دولار

حريق يوقف الخدمات الحكومية الإلكترونية في كوريا الجنوبية

حريق يوقف الخدمات الحكومية الإلكترونية في كوريا الجنوبية

واقترح لقاء بينه وبين كيم في الصورة التي كتب عليها “التقيا بو جاي ميونغ وبو جونغ أون”، في إشارة إلى “بورورو البطريق الصغير”، وهو مسلسل رسوم متحركة كوري شهير للأطفال.

واستعان هذا المسلسل الكوري الجنوبي الشهير بمصادر خارجية في جزء من مرحلة إنتاجه الأولى مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بالتعاون مع استوديوهات كورية شمالية.

لكن مذاك، تدهورت العلاقات بين الكوريتين، وأعلنت كوريا الشمالية أنها دولة نووية بشكل “لا رجعة فيه”.

ويُتهم سلف لي، الرئيس المخلوع يون سوك يول بالسعي إلى استفزاز بيونغ يانغ من أجل خلق ذريعة لفرض الأحكام العرفية.

وتأتي رسالة لي جاي ميونغ التصالحية بعد عودته من رحلة إلى الصين أشار خلالها إلى أنه طلب مساعدة الرئيس الصيني شي جين بينغ لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد