كونوا مستعدين.. موجة برد من الغد والحرارة أقل من الصفر

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
حذّر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، من موجة برد متوقعة تبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ، مشيرًا إلى أن بعض المناطق ستسجل درجات حرارة تصل إلى الصفر المئوي وما دونه.
وأوضح القحطاني، عبر تدوينة نشرها على منصة “إكس”، أن درجات الحرارة قد تنخفض إلى (–1°م) في عدد من المناطق، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والاستعداد للانخفاض الحاد في درجات الحرارة.
وبيّن أن المناطق الأشد تأثرًا بموجة البرد تشمل: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وشمال منطقة المدينة المنورة، حيث يُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة فيها بين 3 درجات مئوية تحت الصفر ودرجة مئوية واحدة تحت الصفر.
وأضاف أن موجة البرد ستمتد أيضًا لتشمل منطقة القصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 4 درجات مئوية ودرجة مئوية واحدة، بمشيئة الله.
وأكد القحطاني أهمية متابعة التحديثات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، والالتزام بالإرشادات الوقائية، خاصة مع تدني درجات الحرارة وتأثيراتها المحتملة على الصحة والسلامة العامة.