كيف تضع “غرفة العصف” الإعلاميين الموهبين على الطريق الصحيح؟

في مشهد إعلامي يتغير بسرعة ويتطلب مهارات متجددة وقدرة على الابتكار، جاءت مبادرة “غرفة العصف – STORM ROOM” التي ينظمها المنتدى السعودي للإعلام بالشراكة مع شركة ميديا ترتلز لتشكل مساحة إبداعية حقيقية تمنح الجيل الجديد من الإعلاميين والموهوبين فرصة فريدة للانطلاق، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، عبر بيئة عمل تحفّز التجريب وتكسر حاجز الرهبة من تحويل الفكرة إلى منتج أو مشروع واضح المعالم.

غرفة العصف

وبخلاف المبادرات التقليدية، تعد “غرفة العصف” مبادرة مستقبلية متكاملة تهدف إلى بناء كفاءات إعلامية وطنية قادرة على ترك بصمتها في الصناعة، وتعمل المبادرة على تمكين المواهب الشابة من خلال تدريب نوعي وتحديات تطبيقية، تُحفز التفكير الإبداعي وتدعم تطوير مشاريع مبتكرة يمكن تطبيقها داخل المؤسسات الإعلامية، مع التركيز على مهارات العمل الجماعي وصقل القدرة على صياغة حلول عملية للمشكلات المتكررة في بيئات الإنتاج الإعلامي.

وتعتمد مبادرة “غرفة العصف” منهجية تقوم على تحويل الأفكار من مجرد تصورات إلى نماذج أولية ومشاريع قابلة للتطبيق، ويبدأ ذلك من ورش تدريبية تشمل تدريباً متخصصاً، مروراً بتحد تطبيقي عملي يخوضه المشاركون، وصولاً إلى عرض المشاريع أمام لجنة تقييم تحدد أفضل الأفكار وأكثرها جاهزية للتطوير والتنفيذ، بما يضمن انتقال المشاركين خطوة بخطوة من مرحلة التعلّم إلى مرحلة اختبار الفكرة وتطويرها بصورة منهجية.

وتتوج المبادرة عملها بربط أصحاب الأفكار الفائزة بجهات تنفيذية وشركاء داعمين، لضمان انتقال المشاريع من مرحلة التدريب إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، بما يعزز حضور المواهب الجديدة في سوق الإعلام، ويفتح أمامها مسارات واضحة للانخراط في مشاريع حقيقية يمكن أن تنمو وتتوسع داخل القطاع.

وتأتي الشراكة مع شركة ميديا ترتلز لتضيف للمبادرة خبرة تنفيذية ومعرفية، تسهم في تعزيز جودة التدريب ورفع جاهزية المشاركين للمنافسة، عبر نقل الخبرات وتقديم نماذج عمل تساعد على رفع مستوى المخرجات وتحسين قابلية الأفكار للتطبيق.

وتتبنى “غرفة العصف” رؤية طويلة المدى، تهدف إلى إنشاء منظومة إبداعية مستدامة ترتبط بتطوير مستمر للبرامج التدريبية، وبناء شبكة دعم تضم خبراء وخريجين وجهات تنفيذية، كما تعتمد المبادرة آليات دقيقة لقياس الأثر وتقييم جودة الأفكار، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على القطاع الإعلامي، وتؤسس لثقافة مستمرة من الابتكار داخل بيئات العمل الإعلامية.

وبهذا، تقدم “غرفة العصف – STORM ROOM” منصة وطنية تسهم في صناعة مستقبل الإعلام السعودي، وتمنح المواهب مساحة حقيقية للتعبير والابتكار، وتضعهم على الطريق الصحيح ليصبحوا جزءا من صناعة إعلامية أكثر حداثة واحترافية.