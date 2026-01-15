Icon

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة Icon ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع "الجهني" يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف Icon "الرئاسي اليمني" يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة Icon رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام  Icon موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات Icon إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا Icon الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا Icon بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية Icon حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة Icon تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران

لتفادي الانزلاق.. المرور يحدد 3 فوائد لسلامة الإطارات أثناء الأمطار

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٠ صباحاً
لتفادي الانزلاق.. المرور يحدد 3 فوائد لسلامة الإطارات أثناء الأمطار
المواطن - فريق التحرير

شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة التحقق من جاهزية إطارات المركبات وسلامتها، واصفة إياها بالركيزة الأساسية للسلامة المرورية، لا سيما في ظل التقلبات الجوية وهطول الأمطار.

وبينت “المرور” أن الاهتمام بجودة الإطارات يوفر لقائد المركبة ثلاث ميزات أمان حيوية على الطرق المبللة، وهي: الحد من مخاطر انزلاق المركبة، وتعزيز ثباتها أثناء السير، فضلاً عن دورها المباشر في تقليل مسافة التوقف عند استخدام المكابح بشكل طارئ.

المرور: ضبط 1841 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

المرور: ضبط 1841 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر”

المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر”

