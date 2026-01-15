لتفادي الانزلاق.. المرور يحدد 3 فوائد لسلامة الإطارات أثناء الأمطار

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران
شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة التحقق من جاهزية إطارات المركبات وسلامتها، واصفة إياها بالركيزة الأساسية للسلامة المرورية، لا سيما في ظل التقلبات الجوية وهطول الأمطار.
وبينت “المرور” أن الاهتمام بجودة الإطارات يوفر لقائد المركبة ثلاث ميزات أمان حيوية على الطرق المبللة، وهي: الحد من مخاطر انزلاق المركبة، وتعزيز ثباتها أثناء السير، فضلاً عن دورها المباشر في تقليل مسافة التوقف عند استخدام المكابح بشكل طارئ.