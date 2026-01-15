لتفادي الانزلاق.. المرور يحدد 3 فوائد لسلامة الإطارات أثناء الأمطار

شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة التحقق من جاهزية إطارات المركبات وسلامتها، واصفة إياها بالركيزة الأساسية للسلامة المرورية، لا سيما في ظل التقلبات الجوية وهطول الأمطار.

وبينت “المرور” أن الاهتمام بجودة الإطارات يوفر لقائد المركبة ثلاث ميزات أمان حيوية على الطرق المبللة، وهي: الحد من مخاطر انزلاق المركبة، وتعزيز ثباتها أثناء السير، فضلاً عن دورها المباشر في تقليل مسافة التوقف عند استخدام المكابح بشكل طارئ.