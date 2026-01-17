رسالة من السيسي إلى ترامب بشأن سد النهضة غارات إسرائيلية عنيفة تهز قطاع غزة لتفادي الحوادث.. المرور: علامات مناطق العمل تلزمكم بأقصى درجات الحذر ضبط 18054 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود سار تطرح منافسة لتصنيع 10 قطارات ركاب جديدة لشبكة الشمال رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة التأمينات: امتلاك السجل التجاري لا يؤهل لاستحقاق منفعة ساند منها إنترنت مجاني.. إطلاق خدمات جديدة في الحرمين الشريفين رمضان المقبل أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة
دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر عند المرور بمناطق العمل والصيانة على الطرق، مشيرة إلى أن اللوحات الموجودة في تلك المواقع ليست مجرد إرشادات عابرة، بل هي إشارات تحذيرية ملزمة تستوجب التهدئة الفورية للسرعة.
وبينت الإدارة عبر منصة إكس، أن التقيد بهذه التعليمات هو خط الدفاع الأول ضد المتغيرات المفاجئة على الطريق، مما يسهم في حفظ الأرواح وضمان انسيابية الحركة المرورية، مؤكدة أن وعي السائق وتععاونه هو الركيزة الأساسية لبيئة مرورية آمنة.