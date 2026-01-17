لتفادي الحوادث.. المرور: علامات مناطق العمل تلزمكم بأقصى درجات الحذر

دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر عند المرور بمناطق العمل والصيانة على الطرق، مشيرة إلى أن اللوحات الموجودة في تلك المواقع ليست مجرد إرشادات عابرة، بل هي إشارات تحذيرية ملزمة تستوجب التهدئة الفورية للسرعة.

وبينت الإدارة عبر منصة إكس، أن التقيد بهذه التعليمات هو خط الدفاع الأول ضد المتغيرات المفاجئة على الطريق، مما يسهم في حفظ الأرواح وضمان انسيابية الحركة المرورية، مؤكدة أن وعي السائق وتععاونه هو الركيزة الأساسية لبيئة مرورية آمنة.