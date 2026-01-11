Icon

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98 Icon الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم Icon الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن Icon صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة Icon أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة Icon السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها Icon العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” Icon رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف Icon أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي Icon الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
السعودية تقود هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ اليمن بمشاركة الحكومة الشرعية والأطراف اليمنية

لجنة عسكرية عليا في اليمن.. مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار ووحدة الصف برعاية سعودية

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
لجنة عسكرية عليا في اليمن.. مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار ووحدة الصف برعاية سعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جاءت كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، لتدشن انطلاق بداية مرحلة جديدة من وحدة الصف لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات اليمنية المحررة وحمايتها من الحوثيين والعمليات الإرهابية وأي تهديد يستهدف أمن واستقرار اليمن وستقود المملكة هذه المرحلة بمشاركة الحكومة الشرعية والأطراف اليمنية.

مرجعيات المرحلة الانتقالية

وأكدت كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إيمان الحكومة اليمنية بالقضية الجنوبية العادلة وأنها تأتي في صدارة أولوياتها ، ولم تكن أبداً موضع تشكيك، مؤكداً التزمه قولا وفعلا، بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبضمانات إقليمية ودولية، وشراكة مسؤولة تحفظ الكرامة.

قد يهمّك أيضاً
رئيس برشلونة: جماهير السعودية شغوفة بكرة القدم.. والمنشآت متطورة

رئيس برشلونة: جماهير السعودية شغوفة بكرة القدم.. والمنشآت متطورة

السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها

السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها

وخلال كلمته، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على دعمه بكل مسؤولية وإخلاص لمخرجات المؤتمر الجنوبي الذي سترعاه وتديره المملكة وستشارك فيه كافة الشخصيات والقيادات الجنوبية سعياً للوصول إلى حال لهذه القضية العادلة.

ويؤكد المراقبون، أن ما يعانية اليمن اليوم هو نتاج طبيعي لانقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني الذي يعاني في الوقت الراهن من أزمات وضعف شديد مما يحتم على الحوثيين تحكيم العقل وإعادة حساباتهم وإدراك أن إيران لن توفر لهم أي حماية مما يستوجب المسارعة في الانخراط في حل سياسي سلمي وتجنب أي تصعيد عسكري.

كما شدد العليمي، على أن اليمن اليوم أحوج ما يكون إلى وحدة الصف، والتكاتف، ومعالجة القضيا الوطنية، وتغليب الحكمة، والابتعاد عن إدارة الخلافات بمنطق السلاح، أو تقويض المرجعيات، كما أن الشراكة الاستراتيجية بين تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة والحكومة اليمنية الشرعية في ظل خروج الإمارات من اليمن تتطلب تكثيف الجهود والعمل المشترك لتعزيز أمن اليمن واستقراره ومكافحة الإرهاب، و الأسلحة المهربة، وتأمين الممرّات المائيّة، وردع التهديدات العابرة للحدود.

دعوة صادقة إلى كل من ضل الطريقَ

وخلال كلمته وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوة صادقة إلى كل من ضل الطريقَ لتسليم السلاح، والمبادرةِ إلى إعادة المنهوبات بمختلف أشكالِها، والعودةِ إلى صفّ الدولة التي تتسع للجميع، كما دعت كلمة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتفائل في المرحلة القادمة في ظل الدعم الاقتصادي الذي سيلقاه اليمن وسيسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين اليمنيين وصون كرامتهم الإنسانية في ظل التحديات القائمة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية التي ستتولى إعداد، وتجهيز، وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة القادمة في حال رفض المليشيات للحلول السلمية.

حماية المحافظات اليمنية

ستكون جميع القوات العسكرية اليمني تحت قيادة اللجنة العسكرية العليا التي يقودها تحالف دعم الشرعية وستتولى المملكة صرف ميزانياتها ورواتبها وستكون مهمة هذه القوات حماية جميع المحافظات اليمنية ودعمها للاستعداد للمرحلة القادمة في حال رفض المليشيات للحلول السلمية.

عبر  رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقدير اليمن قيادة، وحكومة وشعبا للدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله من دعم لشعب اليمن، وحكومته وشر عيته الدستورية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
السعودية اليوم

السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة...

السعودية اليوم
رئيس برشلونة: جماهير السعودية شغوفة بكرة القدم.. والمنشآت متطورة
الرياضة

رئيس برشلونة: جماهير السعودية شغوفة بكرة القدم.....

الرياضة
سلمان للإغاثة يوزّع 1682 قسيمة شرائية في تعز باليمن
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 1682 قسيمة شرائية في...

السعودية اليوم
شركة سابك تعلن 5 وظائف شاغرة
حصاد اليوم

شركة سابك تعلن 5 وظائف شاغرة

حصاد اليوم
محافظ حضرموت: قوات درع الوطن على مشارف المكلا
السعودية اليوم

محافظ حضرموت: قوات درع الوطن على مشارف...

السعودية اليوم
رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف
السعودية اليوم

رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة...

السعودية اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. انخفاض طفيف
السوق

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد.. انخفاض...

السوق
السعودية ودول أوبك بلس يؤكدون مجددًا الالتزام باستقرار السوق البترولية
السعودية اليوم

السعودية ودول أوبك بلس يؤكدون مجددًا الالتزام...

السعودية اليوم