لجنة عسكرية عليا في اليمن.. مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار ووحدة الصف برعاية سعودية

جاءت كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، لتدشن انطلاق بداية مرحلة جديدة من وحدة الصف لتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات اليمنية المحررة وحمايتها من الحوثيين والعمليات الإرهابية وأي تهديد يستهدف أمن واستقرار اليمن وستقود المملكة هذه المرحلة بمشاركة الحكومة الشرعية والأطراف اليمنية.

مرجعيات المرحلة الانتقالية

وأكدت كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إيمان الحكومة اليمنية بالقضية الجنوبية العادلة وأنها تأتي في صدارة أولوياتها ، ولم تكن أبداً موضع تشكيك، مؤكداً التزمه قولا وفعلا، بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبضمانات إقليمية ودولية، وشراكة مسؤولة تحفظ الكرامة.

وخلال كلمته، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على دعمه بكل مسؤولية وإخلاص لمخرجات المؤتمر الجنوبي الذي سترعاه وتديره المملكة وستشارك فيه كافة الشخصيات والقيادات الجنوبية سعياً للوصول إلى حال لهذه القضية العادلة.

ويؤكد المراقبون، أن ما يعانية اليمن اليوم هو نتاج طبيعي لانقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني الذي يعاني في الوقت الراهن من أزمات وضعف شديد مما يحتم على الحوثيين تحكيم العقل وإعادة حساباتهم وإدراك أن إيران لن توفر لهم أي حماية مما يستوجب المسارعة في الانخراط في حل سياسي سلمي وتجنب أي تصعيد عسكري.

كما شدد العليمي، على أن اليمن اليوم أحوج ما يكون إلى وحدة الصف، والتكاتف، ومعالجة القضيا الوطنية، وتغليب الحكمة، والابتعاد عن إدارة الخلافات بمنطق السلاح، أو تقويض المرجعيات، كما أن الشراكة الاستراتيجية بين تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة والحكومة اليمنية الشرعية في ظل خروج الإمارات من اليمن تتطلب تكثيف الجهود والعمل المشترك لتعزيز أمن اليمن واستقراره ومكافحة الإرهاب، و الأسلحة المهربة، وتأمين الممرّات المائيّة، وردع التهديدات العابرة للحدود.

دعوة صادقة إلى كل من ضل الطريقَ

وخلال كلمته وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوة صادقة إلى كل من ضل الطريقَ لتسليم السلاح، والمبادرةِ إلى إعادة المنهوبات بمختلف أشكالِها، والعودةِ إلى صفّ الدولة التي تتسع للجميع، كما دعت كلمة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتفائل في المرحلة القادمة في ظل الدعم الاقتصادي الذي سيلقاه اليمن وسيسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين اليمنيين وصون كرامتهم الإنسانية في ظل التحديات القائمة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية التي ستتولى إعداد، وتجهيز، وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة القادمة في حال رفض المليشيات للحلول السلمية.

حماية المحافظات اليمنية

ستكون جميع القوات العسكرية اليمني تحت قيادة اللجنة العسكرية العليا التي يقودها تحالف دعم الشرعية وستتولى المملكة صرف ميزانياتها ورواتبها وستكون مهمة هذه القوات حماية جميع المحافظات اليمنية ودعمها للاستعداد للمرحلة القادمة في حال رفض المليشيات للحلول السلمية.

عبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقدير اليمن قيادة، وحكومة وشعبا للدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله من دعم لشعب اليمن، وحكومته وشر عيته الدستورية.