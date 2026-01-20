لضمان السلامة.. الحج والعمرة: 4 إرشادات للطواف والسعي

حثّت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن على الالتزام بالتعليمات والإرشادات التنظيمية، لا سيما في أوقات الكثافة البشرية أثناء أداء شعيرتي الطواف والسعي، وذلك حفاظًا على سلامتهم وراحتهم.

وأكدت الوزارة غبر منصة إكس أن تقيد الحجاج والمعتمرين بهذه الإرشادات يسهم بشكل مباشر في أداء المناسك بكل يسر وسهولة وطمأنينة، ويعزز من انسيابية الحركة داخل الحرم.

وأشارت، إلى أربع إرشادات أساسية ينبغي الالتزام بها في أوقات الازدحام، وهي: الاستجابة الفورية لتوجيهات رجال الأمن، والتحلي بالهدوء وعدم مزاحمة الآخرين أو تجاوزهم، والالتزام بمسارات الدخول والخروج المحددة، إلى جانب عدم تخطي الحواجز البلاستيكية المخصصة لتنظيم الحركة.