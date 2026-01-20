Icon

رياح نشطة على المنطقة الشرقية لمدة 6 ساعات Icon التضخم في السعودية يرتفع 2% خلال 2025 بدفع من السكن والأغذية Icon فيضانات موزمبيق تُغرق أكثر من 72 ألف منزل Icon لضمان السلامة.. الحج والعمرة: 4 إرشادات للطواف والسعي Icon لقطات لتصادم أكثر من 100 سيارة وشاحنة بسبب الثلج في ميشيغن Icon موجة صقيع تضرب كوريا والحرارة 12 تحت الصفر Icon توقعات الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وضباب بعدة مناطق Icon فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي  Icon استقرار أسعار النفط Icon 4 حالات للاستفادة من المدد المضمومة في المعاش التقاعدي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

لضمان السلامة.. الحج والعمرة: 4 إرشادات للطواف والسعي

الثلاثاء ٢٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
لضمان السلامة.. الحج والعمرة: 4 إرشادات للطواف والسعي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حثّت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن على الالتزام بالتعليمات والإرشادات التنظيمية، لا سيما في أوقات الكثافة البشرية أثناء أداء شعيرتي الطواف والسعي، وذلك حفاظًا على سلامتهم وراحتهم.

وأكدت الوزارة غبر منصة إكس أن تقيد الحجاج والمعتمرين بهذه الإرشادات يسهم بشكل مباشر في أداء المناسك بكل يسر وسهولة وطمأنينة، ويعزز من انسيابية الحركة داخل الحرم.

قد يهمّك أيضاً
الحج والعمرة لضيوف الرحمن: التزموا بالكمامة أثناء المناسك

الحج والعمرة لضيوف الرحمن: التزموا بالكمامة أثناء المناسك

هيئة العناية بالحرمين: 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال ربيع الثاني

هيئة العناية بالحرمين: 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال ربيع الثاني

وأشارت، إلى أربع إرشادات أساسية ينبغي الالتزام بها في أوقات الازدحام، وهي: الاستجابة الفورية لتوجيهات رجال الأمن، والتحلي بالهدوء وعدم مزاحمة الآخرين أو تجاوزهم، والالتزام بمسارات الدخول والخروج المحددة، إلى جانب عدم تخطي الحواجز البلاستيكية المخصصة لتنظيم الحركة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد