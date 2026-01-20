رياح نشطة على المنطقة الشرقية لمدة 6 ساعات التضخم في السعودية يرتفع 2% خلال 2025 بدفع من السكن والأغذية فيضانات موزمبيق تُغرق أكثر من 72 ألف منزل لضمان السلامة.. الحج والعمرة: 4 إرشادات للطواف والسعي لقطات لتصادم أكثر من 100 سيارة وشاحنة بسبب الثلج في ميشيغن موجة صقيع تضرب كوريا والحرارة 12 تحت الصفر توقعات الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة وضباب بعدة مناطق فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي استقرار أسعار النفط 4 حالات للاستفادة من المدد المضمومة في المعاش التقاعدي
حثّت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن على الالتزام بالتعليمات والإرشادات التنظيمية، لا سيما في أوقات الكثافة البشرية أثناء أداء شعيرتي الطواف والسعي، وذلك حفاظًا على سلامتهم وراحتهم.
وأكدت الوزارة غبر منصة إكس أن تقيد الحجاج والمعتمرين بهذه الإرشادات يسهم بشكل مباشر في أداء المناسك بكل يسر وسهولة وطمأنينة، ويعزز من انسيابية الحركة داخل الحرم.
وأشارت، إلى أربع إرشادات أساسية ينبغي الالتزام بها في أوقات الازدحام، وهي: الاستجابة الفورية لتوجيهات رجال الأمن، والتحلي بالهدوء وعدم مزاحمة الآخرين أو تجاوزهم، والالتزام بمسارات الدخول والخروج المحددة، إلى جانب عدم تخطي الحواجز البلاستيكية المخصصة لتنظيم الحركة.